Фильмы без ужасов

На днях я побывал на питчинге отечественных кинолент. Это когда продюсеры представляют свои фильмы с целью найти инвесторов. В данном случае компании-лидеры просили поддержки у Фонда кино. Сама защита проектов меня приятно удивила.

Я никогда не ходил в кинокритиках. Скорее, в притязательных зрителях. Со временем стал все чаще замечать шероховатости сценария, тоньше чувствовать актерскую фальшь. И до определенной степени был критиком российского кино. Зритель видел разное. И комедии про советских шпионов в логове Адольфа Гитлера, и недосупергероев, и тьму «Самых лучших фильмов» и «Зомбоящиков». В последние годы ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Наш кинорынок трансформировался. Он стал походить на голливудский, где есть высокобюджетные фильмы класса «А» и все остальные. Чем дальше от «А» буква, тем ниже бюджет и качество продукта. Нечто подобное и у нас. Есть кино, претендующее на звание «фильм-событие», а есть откровенные проходняки с маленьким бюджетом и халтурным производством. Крупных российских премьер, которые зрители действительно ждут, стало заметно больше. Свыше миллиарда рублей собрало «Притяжение» Федора Бондарчука , почти полтора миллиарда у идущего в кино и сейчас фильма «Лед», огромная касса у «Экипажа». Наше кино в прошлом году успешно освоило космос, показав очень достойные ленты «Время первых» и «Салют-7». Практически все из перечисленных картин не просто «отбились» в прокате или даже вышли в плюс, а еще и получили лестные отзывы зрителей. Сложно было представить себе такую картину еще лет 7 назад.

В российском кино появились новые узнаваемые авторы. И за них говорят дела. К примеру, я назову вам режиссера Николая Лебедева . Возможно, его имя не вызовет никаких ассоциаций. А если я скажу, что он ставил «Экипаж» и «Легенду №17», наверняка многие произнесут — да, фильмы были неплохие. Кстати, на питчинге* Лебедев и его команда представили новый проект. Через пару лет на экраны выйдет его версия экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Обещают «вау-эффект». И знаете, веришь. А почему, я сказал чуть выше. За Лебедева говорят дела. Подход изменился и у самих продюсеров. Им стало неинтересно вкладывать огромные деньги в халтуру. Они хотят видеть качество, инвестируют в создание новых технологий в кино, не уступающих голливудским. На защите проектов авторам часто задавали такой вопрос: а кто вам делает компьютерную графику? На рынке появились лидеры и в этом направлении. Да, качество спецэффектов часто уступает зарубежным аналогам. Но и Москва не сразу строилась.

После питчинга я наметил для себя парочку работ, за производством которых буду пристально следить. И не факт, что на выходе получится шедевр. Но ведь это кино, как и любой другой вид искусства, оно вызывает споры. Кто-то и от «50 оттенков серого» в восторге. Для меня очевидно: наши киноделы потихоньку находят общий язык со своим зрителем. И об этом, как и в случае с Николаем Лебедевым, тоже говорят дела.

* Питчинг — презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.