Сериал канала Showtime с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли стартует 12 мая 

Он расскажет о мужчине, который пытается справиться с детскими травмами, нанесёнными его родителями.
Кабельный канал Showtime («Декстер», «Бесстыжие», «Родина») объявил дату выхода первого эпизода драматического сериала под названием «Патрик Мелроуз», с помощью которого руководство планирует расширить собственную линейку оригинальных шоу.
Главную роль исполнит британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel и сериалу «Шерлок». Он сыграет мужчину с детской психологической травмой от избивавшего его отца и матери, закрывавшей на это глаза. В зрелые годы герой начал испытывать проблемы с наркотиками и алкоголем, с которыми затем пытался бороться.
В основу сюжета лег цикл романов о персонаже Патрике Мелроузе, написанный Эдвардом Сент-Обином.
Помимо Камбербэтча в сериале сыграют Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец», «Облачный атлас») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка», «Долорес Клейборн»). Производством «Патрика Мелроуза» займётся сам канал Showtime, а также студия Sky Atlantic.
Транслироваться шоу будет еженедельно. Судя по странице сериала на IMDB, пока планируется показать лишь пять эпизодов.
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