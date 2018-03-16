Сериал канала Showtime с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли стартует 12 мая

Он расскажет о мужчине, который пытается справиться с детскими травмами, нанесёнными его родителями.

Кабельный канал Showtime («Декстер», «Бесстыжие», «Родина») объявил дату выхода первого эпизода драматического сериала под названием «Патрик Мелроуз», с помощью которого руководство планирует расширить собственную линейку оригинальных шоу.

Главную роль исполнит британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel и сериалу «Шерлок». Он сыграет мужчину с детской психологической травмой от избивавшего его отца и матери, закрывавшей на это глаза. В зрелые годы герой начал испытывать проблемы с наркотиками и алкоголем, с которыми затем пытался бороться.

В основу сюжета лег цикл романов о персонаже Патрике Мелроузе, написанный Эдвардом Сент-Обином.

Транслироваться шоу будет еженедельно. Судя по странице сериала на IMDB, пока планируется показать лишь пять эпизодов.

#сериалы