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«Каникулы президента»
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«Каникулы президента» 

Teleprogramma.pro 22 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: комедия
Год: 2017
Страна: Россия
Режиссер: Илья Шерстобитов
Сценарий: Ольга Погодина-Кузмина, Оганес Григорян, Илья Шерстобитов
Оператор: Андрей Найденов
Кто снимался в фильме «Каникулы президента»: Дмитрий Грачев, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Кирилл Васильев, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров, Роза Хаируллина, Роман Попов, Владимир Носик Сюжет фильма «Каникулы президента» Устав от рутины, Президент России решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом, прикрывшись пластическим гримом. Главу государства маскируют под реального человека, маргинала Валеру, но ведь сотрудники Федеральной службы охраны всегда рядом. По нелепой случайности реального Валеру и президента страны путают в аэропорту, и глава государства оказывается в машине с учительницей Зиной, а Валера — в частном самолете и под охраной ФСО. Интересные факты о фильме «Каникулы президента»:
Для продюсера Ильи Шерстобитова фильм стал режиссерским дебютом в полном метре. Съемки фильма проходили в локациях от Москвы до Ялты. Найти источник бюджетного финансирования создателям картины не удалось. По словам Шерстобитова, чиновники отказывали выделять деньги на картину, в которой фигурирует персонаж, похожий на Владимира Путина, из страха. Долгое время имя актера, сыгравшего Президента, сохранялось в тайне. Режиссер называл его не иначе как Д. Накануне премьеры фильма инкогнито исполнителя главной роли все же было раскрыто — им оказался Дмитрий Грачев, неоднократно изображавший Владимира Путина в КВН, а также в различных фильмах и сериалах.
Трейлер фильма «Каникулы президента»: https://www.youtube.com/watch?v=Zzm-HylYxjU
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