Зрителям сети кинотеатров «Москино» покажут документальное кино

Желающи увидят такие картины, как: «Волосы Ахмада», «Рабочий поселок», «Ведьмак», «Далекий Восток», «Мне было всего 14» и многие другие.

Горожане и гости столицы могут посетить в сети кинотеатров «Москино» спецпоказы международного документального кино «ДОКер». Пять фильмов в рамках программы повествуют о жизни молодых людей, оказавшихся в непростых обстоятельствах.

Например, в кинотеатрах «Звезда» и «Тула» 28 марта в 19 часов и 31 марта в 14 часов в «Туле» покажут короткометражные картины «Волосы Ахмада», «Рабочий поселок», «Ведьмак», «Далекий Восток», «Мне было всего 14». Картины рассказывают о 12-летнем Ахмаде, который приехал в Нидерланды из Сирии в качестве беженца, безработных в карельском поселке, молодом человеке, погрязшем в мире видеоигр, об ищущих смысл жизни 20-летних парнях, и о 86-летней женщине, вспоминающей, как резко поменялась ее жизнь в 14, отмечает mos.ru

Фильм «Плацкарт» Родиона Исмаилова покажут зрителям кинотеатра «Звезда» 29 марта. Начало мероприятия в 20 часов. Фильм повествует о путешествии по самой длинной железной дороге в мире, во время которого переплетаются судьбы и истории жителей России.

Зрителям также покажут картину «Вавилонские мечтатели» Романа Шумунова, которая была снята в Израиле. Показ пройдет в «Туле» 29 марта в 18:00 и в «Юности» 31 марта в 15:00.

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