Куда из «Войны бесконечности» пропал Соколиный глаз?

Персонажа нет ни на одном из последних промо-материалов.

16 марта в сети состоялась премьера финального трейлера «Войны бесконечности».

Пока некоторые фанаты радовались грядущей возможности увидеть десятки любимых героев в одном фильме, другие заметили, что Соколиный глаз куда-то пропал.

Оказалось, что Соколиного глаза нет ни в трейлере, ни на заглавном постере фильма. А ведь на плакате нашлось место даже для Шури из «Чёрной пантеры» и брата по оружию Доктора Стрэнджа.

Более того, имени Джереми Реннера на плакате тоже нет — ни сверху, ни в «подвале».

В то же время на постере упоминается звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж, чья роль в картине ещё даже не была официально подтверждена.

В последний раз зрители видели Реннера в образе Соколиного глаза на обложке Vanity Fair в ноябре 2017 года. Тогда выяснилось, что для «Войны бесконечности» герою сделали новую причёску.

А вот на мартовские обложки Entertainment Weelky Реннер не попал, поэтому актёру даже пришлось опубликовать у себя в инстаграме фан-арт.

Не исключено, что авторам «Мстителей» нужно было, чтобы зрители на время забыли про героя, чтобы его появление в картине было более эмоциональным — так, например, DC поступила с Суперменом в «Лиге справедливости».

Как отмечает Polygon, на днях братья Руссо заявили в интервью, что у Соколиного глаза в фильме будет свой «особый путь», так как он предпочёл остаться на стороне Капитана Америка.

У этого персонажа всегда была необычная роль в «Мстителях». После первого фильма фанаты шутили о том, что это самый бесполезный герой, а во второй части режиссёр Джосс Уидон сделал его центральным персонажем.

В последних промо-материалах также нет Человека-муравья, но это связано со скорым выходом его сольного фильма, который, по словам братьев Руссо, напрямую продолжит сюжет «Войны бесконечности».

При этом Пол Радд неоднократно был замечен на съёмках «Мстителей 4».

В разговоре с порталом ComingSoon актёр Крис Эванс рассказал, что сам Капитан Америка между «Противостоянием» и «Войной бесконечности», скорее всего, занимался тайными операциями по спасению, так как ему нужно это для «сохранения рассудка», но у него больше нет команды поддержки. Эванс также считает, что в третьих «Мстителях» Капитан Америка и Тони Старк будут спокойнее относится друг к другу, однако уйти успели не все обиды.

«Война бесконечности» выходит в прокат РФ 3 мая.

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