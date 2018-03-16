5 фильмов из стран бывшего СССР, за которые не стыдно

5 фильмов из стран бывшего СССР, за которые не стыдноНаша сегодняшняя подборка посвящена абсолютно разным по своему настроению фильмам, о которых вы могли даже не слышать. Их объединяет одно, все они сняты в странах, ранее входивших в состав СССР.

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5 фильмов, которые стоит посмотреть новому президенту РФ 1. Рэкетир

2007

Страна: Казахстан

Жанр: криминальный триллер

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 Качественная криминальная драма о бандитах из 90-х. С той самой суровой атмосферой. Пронзительная, немного романтизированная, с предсказуемой развязкой, но этого не менее интересная. Практически прямая отсылка в сторону родственной «Бригады» присутствует в виде «Фила». Отметим, любопытную манеру повествования от первого лица. Поклонникам жанра понравится, для простого зрителя фильм покажется слишком прямолинейным. К сожалению, продолжение вышло гораздо слабее оригинальной истории.

2. Слуга народа 2 2016

Страна: Украина

Жанр: комедия

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска: 7.7 Достойная политическая комедия от студии «Квартал 95» про самого честного президента является продолжением одноименного сериала. Соответственно, понравится фильм в первую очередь зрителям, знакомым с первоисточником. Кино порадует определённой наивностью, самоиронией и сатирой. Актуально не только для Украины. Особенно перед 18 марта.

3. Сафо

2008

Страна: Украина

Жанр: эротика, драма

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.0 Красиво снятый фильм по роману Эрнеста Хемингуэя «Райский сад» рассказывает о сложном любовном треугольнике. Роскошная пейзажная съёмка (фильм снимался в Крыме), неплохого переданная атмосфера начала прошлого века, смелая лесбийская эротика и неоднозначный сюжет в совокупности оставят противоречивые впечатления. На фоне не самого впечатляющего лицедейства иностранных актеров выделим игру Богдана Ступки.

4. Мандарины

2013

Страна: Эстония, Грузия

Жанр: драма

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 8.0 Тяжёлая драматичная военная история без войны в кадре может похвастаться невероятно тонкой атмосферой Абхазии и пронзительными рассуждениями о главных человеческих ценностях. Безоговорочный плюс психологической драмы — актуальность сюжета, который поднимает важные темы конфликтов, жестокости и такого нужного сейчас пацифизма. Трогательное кино, которое стоит посмотреть каждому. Жаль, что в iTunes нет замечательного саундтрека, который прекрасно вписался в настроение фильма.

5. Я не вернусь

2014

Страна: Казахстан, Эстония, Беларусь, Россия, Финляндия

Жанр: драма, роуд-муви

Режиссер: Ильмар Рааг

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.6 Отличный представитель жанра роад-муви. Про простую жизнь и простых людей. Эстонский режиссёр Ильмар Рааг, который снял знаменитый фильм «Класс» о подростковой безмерной жестокости, на этот раз уже коснулся темы взрослого мира. Главная героиня вынуждена «бежать куда глаза глядят», и в своём спринте она видит судьбы других людей, их безразличие друг к другу, любовь и ненависть родных людей. Эмоционально сильное жизненное кино. Концовка может выбить слезу. Для тех, кому нравятся фильмы Балабанова.