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Джастин Бибер посетил премьеру фильма «Полуночное солнце»
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Джастин Бибер посетил премьеру фильма «Полуночное солнце» 

Журнал ОК! 21 час назад
Поп-исполнитель Джастин Бибер времени зря не теряет и после очередного расставания с певицей Селеной Гомес продолжает появляться на публике. 15 марта Бибер приехал поддержать своего друга Патрика Шварценеггера на премьерном показе фильма «Полуночное солнце», где сын известного актера Арнольда Шварценеггера исполнил главную роль.
24-летний Джастин Бибер появился на красной дорожке в черном свитшоте, на спине которого красовалась надпись Fear of God («Страх перед Богом»).
Кроме того, Патрика приехала поддержать его девушка Эбби Чемпион, мама Мария Шрайвер, а также две старшие сестры Кэтрин и Кристина.
Напомним, что «Полуночное солнце» — американская романтическая драма. По сюжету, девушка, которая вынуждена скрываться во мраке (ее кожа не выносит солнечного света), влюбляется в парня с копной рыжих волос. Чувство настолько сильное, что героиня готова «сгореть» в лучах света безумного чувства.
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