Какими стали самые красивые дети советского кино

Татьяна Проценко , «Приключения Буратино» Тогда. На съемках фильма в маленькую Таню был по-детски влюблен Артемон ( Томас Аугустинас ), сама же синеволосая девочка заглядывалась на Пьеро (Рому Столкарца), с которым общается до сих пор. После «Приключений Буратино» Татьяне дважды выпадал шанс сняться в кино — в фильмах «Про Красную Шапочку» и «Чучело». Первую роль Проценко упустила, неудачно упав с велосипеда (нагрузки из-за травмы головы врач запретил), от второй же отказалась сама — на этом актерская карьера девочки и закончилась.

Сейчас. Проценко дважды была замужем. С первым супругом Аркадием женщина развелась из-за пьянства и измен мужчины, оставшись на руках с маленькой дочкой. Вторым избранником Татьяны стал Алексей Войтюк , некогда сыгравший Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка в четверг», — в браке родился сын Владимир. Татьяна стала домохозяйкой, но о съемках в «Приключениях Буратино» не забыла: в качестве хобби женщина проводит мастер-классы по истории кинематографа, один из которых называется «Тайны золотого ключика».

Татьяна Проценко. Фото: кадр из фильма, АЛЕКСЕЙ БУЛАТОВ (www.ural.kp.ru) Павел Чернышев , «Сказка о Звездном мальчике» Тогда. В кино Павел оказался случайно: ассистент режиссера Леонида Нечаева заметила мальчика с яркой внешностью, когда тот отдыхал с родителями на катке. Чернышеву нравилось работать на площадке: сказочные декорации, необычные костюмы, интересные поездки. Но к славе, обрушившейся после премьеры, Павел оказался не готов. Девочки в письмах предлагали ему дружбу, оставляли «поцелуи» на конвертах, дежурили у подъезда (приходилось прятать лицо под шапкой и шарфом), а одноклассники уже не называли по имени — только «звездным мальчиком».

Сейчас. От дальнейших предложений сняться в кино Павел отказывался. После школы поступил в РУДН на инженерный факультет, отслужил два года в армии, по возвращении устроился работать в агентство ритуальных услуг. Женился, в браке родились сын и дочь, сообщал журнал «Телесемь».

Павел Чернышев. Фото: кадр из фильма, соцсети Наталья Гусева , «Гостья из будущего» Тогда. К съемкам Наталья подошла с умом: не стала бросаться в пучину киношной жизни, а думала об учебе — даже на площадку брала с собой книги и в перерывах работала над заданием. После премьеры фильма жизнь изменилась не только у главной героини: девочки стали стричься «под Алису», а мальчишки играли в космических пиратов. Послания от поклонников Гусева, конечно, получала, но самым оригинальным оказался ее будущий супруг Денис Мурашкевич. Юноша спрятался в огромную коробку и попросил доставить ее Наташе — подарком и сюрпризом оказался он сам.

Сейчас. Брак Натальи с Денисом распался в 2001 году. Личную жизнь бывшая актриса тщательно скрывала, потому о второй свадьбе поклонники «Гостьи из будущего» узнали с опозданием: женщина нашла счастье в лице Сергея Амбиндера, дизайнера и сына главы Русфонда. Супруги воспитывают двух дочерей: взрослую Алесю от первого брака экс-актрисы и общую наследницу Софию. Гусева снялась еще в нескольких проектах, но фильмам предпочла биохимию, окончив МИТХТ и став сотрудником НИИ.

kp.ru) Наталья Гусева. Фото: кадр из фильма, МИХАИЛ ФРОЛОВ Наталья Седых , «Морозко» Тогда. В детстве Седых называли «самой маленькой фигуристкой Советского Союза» — в номере на льду девочку и увидел режиссер Александр Роу . Дебютировав в сказке в роли Настеньки (на съемках, кстати, девочка постоянно мерзла, а мама отпаивала ее горячим чаем), Наталья стала получать новые предложения. В ее фильмографии — картины «Любовь к трем апельсинам», «Голубой лед», «Огонь, вода и … медные трубы» и другие.

Сейчас. Исчезнув с экранов, Наталья окончила хореографическое училище и танцевала в труппе Большого театра. Дважды возвращалась к амплуа актрисы, сыграв по две роли в 90-х и 00-х. Кроме того, Седых почти 30 лет служит в театре «У Никитских ворот». Артистка в разводе: брак с отцом ее сына, композитором Виктором Лебедевым , продлился лишь 10 лет, не выдержав испытания расстоянием — супругам приходилось жить на два города.

Наталья Седых. Фото: кадр из фильма, кадр из программы «Привет, Андрей!» (Первый канал) Братья Торсуевы, «Приключения Электроника» Тогда. «Поклонники расписывали стены в подъезде, бросали что-то в окна, писем было столько, что мешки заполнили всю квартиру. На улице девчонки сразу пытались поцеловать. В школе на нас вешались гроздьями. А еще завидовали. А учителя отнеслись к нам жестко», — вспоминают о минувшей славе братья. После ленты Бромберга близнецы снялись в лентах «Незнайка с нашего двора» и «Русские братья», но успех Сыроежкина и Электроника повторить не удалось.

Сейчас. Братья искали себя в разных сферах: открывали свое дело, Владимир работал в такси, затем в металлургической промышленности и на киностудии, Юрий занимался тюнингом автомобилей. Несколько лет назад Торсуевы вернулись к кинокарьере — в числе их последних работ фильмы «Квест страха» и " Егор Шилов ". Вспомнили мужчины и о песне детства «Крылатые качели», снявшись в клипе на хит Евгения Крылатова

Братья Торсуевы. Фото: кадр из фильма, Globallok Егор Дружинин , «Приключения Петрова и Васечкина…» Тогда. О том, что зрительницы женского пола были влюблены в Петю Васечкина, Егор узнал не сразу. «Сейчас часто слышу признания от уже взрослых женщин, что Васечкин был их детской любовью. Только почему в детстве мне никогда никто в любви не признавался? У меня даже романа ни одного в школе не было», — смеется артист. Но письма от советских детей он все же получал. Многие, кстати, не верили, что Егор — обычный мальчик, у которого нет папы-дипломата и машины, но есть жизнь в коммуналке и учеба в обычной школе.

Сейчас. Свою жизнь Дружинин связал с творчеством — но не с кино, а с танцами. Хореографическому искусству учился в Америке, где, чтобы заработать, параллельно трудился грузчиком и официантом. Востребованным Егор стал в родной стране: за плечами мужчины работа с эстрадными артистами, участниками шоу «Фабрика звезд», «Танцы», «Танцы со звездами», постановка мюзиклов. Более 25 лет Дружинин счастлив в браке с женой Вероникой, пара воспитывает сыновей Тихона и Платона, а также дочь Александру.

Егор Дружинин. Фото: кадр из фильма, Михаил ФРОЛОВ (kp.ru) Инга Ильм , «Приключения Петрова и Васечкина…» Тогда. Маша Старцова полюбилась зрителям не меньше Петрова и Васечкина: Инга ежедневно получала десятки писем и до сих пор иногда заглядывает в почтовый ящик. О популярности Ильм вспоминает не как о бремени, а как о приятной ответственности: «Так, по крайней мере, я славу ощущала. Хотелось быть той самой, настоящей! И я благодарна фильму именно за то, что он заставлял и до сих пор заставляет брать невероятные высоты. На самом деле я ужасно ленивый человек».

Сейчас. Школа-студия МХАТ, Театр Чехова, учеба в США, спектакли в Театре имени Пушкина, 15 ролей в кино и сериалах (как сыгранных, так и озвученных), работа телеведущей, документальные проекты, издательский бизнес — так развивалась карьера Инги. В этой идеальной истории есть лишь одно «но» — во время работы на канале М1 женщина приняла участие в пикантной фотосессии для мужского журнала, за что с серьезного места работы ее «попросили».

Инга Ильм. кадр из фильма, YouTube