Премию «Тумар» в Астане посвятили 60-летию казахстанского телевидения

В Астане подвели итоги телевизионной премии «Тумар», на которой наградили самые успешные телепроекты страны.

Победителей выбрали в 14 номинациях — от лучшей информационной программы и документального фильма до развлекательных программ и сериалов. Всего на конкурс представили порядка 400 работ. В этом году премию посвятили 60-летию казахстанского телевидения.

«В Казахстане большой праздник — 60 лет телевидению. В эту дату очень много вложено труда «мировских» работников. Потому что многие работники телерадиокомпании «Мир» начинали свою деятельность на казахском телевидении. И много сил было отдано на становление казахского телевидения, на его процветание, на его рост», — заявил главный режиссер Национального филиала МТРК «Мир» в Казахстане Канат Есенаманов.

Впервые казахстанская телевизионная премия «Тумар» состоялась в 2017 году.

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