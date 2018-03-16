Кевин Спейси дал первое интервью после обвинения в домогательствах 

София Гарбовская, редактор ленты новостей
В октябре прошлого года актер Энтони Рэпп («Стартрек») рассказал, что в 14 лет на одной из голливудских вечеринок подвергся сексуальным домогательствам со стороны Кевина Спейси. В ответ Спейси написал в своем Twitter открытое письмо с извинениями — и в том числе заявил, что с этого момента собирается жить как гей, поскольку таковым на самом деле и является. Проблема в том, что мир киноиндустрии откровенность Кевина не оценил: его признание на фоне обвинений Энтони скорее возмутило общественность, и вскоре сцены с участием 58-летнего оскароносного актера вырезали из уже отснятого фильма Ридли Скотта «Все деньги мира», а руководство Netflix убрало Кевина из сериала «Карточный домик», в котором он играл роль Фрэнка Андервуда.
«От канала мне прислали официальное письмо, в котором сказано, что мне не следует больше приходить на съемочную площадку и, более того, они аннулируют мой пропуск и отдадут другому мое парковочное место (наверное, это должно было ранить меня сильнее всего). Ну и добавили в конце, что охрана вышвырнет меня, если я все-таки решу заявиться. В общем, все очень мило. Я практически прослезился, когда это читал», — саркастично заметил Спейси. Актер добавил, что Netflix также отказался от фильма «Гор» про писателя Гора Видала, который Спейси продюсировал и в котором играл главную роль. Сейчас Кевин активно ищет компанию, которая помогла бы ему выпустить фильм хотя бы на DVD, ведь о телевидении или кинотеатрах больше не идет и речи.
Что же касается обвинений в сексуальных домогательствах, Спейси решительно настроен пройти лечение в реабилитационном центре, где сейчас находится Харви Вайнштейн. «На самом деле я очень серьезно отношусь ко всей этой истории, именно поэтому признался в своей ориентации, которую скрывал столько лет. Но ужасно, во что это все выливается. Ужасно, что больше я не буду играть в „Карточном домике“, который так полюбил, меня вычеркнули из списка номинантов на „Эмми“, а Ридли Скотт решил заменить меня другим актером в уже снятом фильме. Говорят, я совершил несвоевременный каминг-аут, но назад уже не отмотаешь. Надеюсь, скандал все же утихнет через некоторое время и мои достижения оценят. Пока же я действительно собираюсь в реабилитационный центр, и это вполне серьезно».
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите