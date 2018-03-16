Восемь анимационных фильмов претендуют на национальную премию «Икар»

СУЗДАЛЬ, 16 марта. / ТАСС /. Имена номинантов IV Национальной анимационной премии «Икар» огласили в пятницу в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. На статуэтку «Икара» претендуют восемь российских анимационных фильмов и восемь сериалов, передает корреспондент ТАСС.

Главные награды

Лучшими продюсерами года признаны Артем Васильев (за создание первого в России документально-анимационного сериала «Доверие»), Евгений Головин (за создание ряда успешных анимационных сериалов и их прорыв к зрителю, студия «Паровоз»), Олег Кузовков , Дмитрий Ловейко (за выдающиеся успехи на мировом анимационном рынке). В номинации «Мастер» за вклад в профессию впервые представлен сценарист — Жанна Витензон , автор сценария легендарных мультфильмов «В яранге горит огонь», «Храбрый олененок», «Варежка», «Катерок» и др.

На лучшего режиссера года претендуют Нина Бисярина ("Остановка"), Алексей Демин ("Джон Боттом — неизвестный солдат"), а также Дьяков, Соколов, Туркус и Шелманов, которые вместе с Юрием Поворовым, Олесей Щукиной, Светланой Андриановой и Анастасией Мелиховой будут соревноваться за звание лучшего художника года. Сценаристом года могут стать Габриадзе, Егоров и Соколов.

Другие номинации

Одной из главных номинаций премии считается «Аниматор». Спонсорскими призами будут отмечены все три номинанта, а победитель получит заветную статуэтку. В этом году на нее претендуют Марина Антонова , Татьяна Болотнова, Карина Погорелова. В номинации «Звукорежиссер» представлены Артем Фадеев ("Виват, мушкетеры!"), Надежда Шестакова ("Первый гром"), Игорь Яковель ("Теория заката").

Прикладная анимация представлена в номинации «Дело». Это музыкальный клип «Бруклинский бриз» (режиссер Алексей Будовский , «Фигли Мигли Продакшнс»), социальный ролик «Доверие. Участковый» (режиссер Алексей Алексеев , студия Metrafilms), титры к документальному фильму «Отражение гор» (режиссер Павел Погудин, студия «Светлые истории»).

О премии

Российская Национальная анимационная премия «Икар» учреждена Сергеем Капковым в 2014 году. Как сказал ТАСС Капков, в этом году, в отличие от предыдущих премий, не было явного фильма-лидера. «Очень часто, когда мастера мирового уровня делают авторское кино, оно становится лидером и по всем номинациям забирает все голоса. С одной стороны, это здорово, с другой стороны жалко, что затмевает другие работы.

Здесь довольно все разнообразно получилось и интересно», — поделился Капков.