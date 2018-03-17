«Война бесконечности» всего за 6 часов побила суточный рекорд скорости продажи билетов в США 

Как минимум на родине фильм будет монструозным хитом.
Вместе с релизом финального трейлера «Войны бесконечности» американский оператор Fandandgo открыл продажу билетов на фильм.
И картина уже поставила свой первый исторический рекорд — всего за шесть часов билетов на картину было продано больше, чем на «Чёрную пантеру» за сутки.
Это связано с тем, что в США на текущий момент бренд Marvel силён как никогда (благодаря домашнему прокату «Пантера» в мире вот вот обойдёт «Противостояние»), а также с желанием зрителей избежать спойлеров (специально для этого картину сдвинули с 4 мая на 27 апреля).
До «Чёрной пантеры» рекорд по скорости продажи билетов принадлежал «Бэтмену против Супермена».
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