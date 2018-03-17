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Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
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Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы 

Fraufluger.ru 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Джой"
Если вам не хватает мотивации и вдохновения на пути к покорению мира и созданию собственной бизнес-империи, то обязательно посмотрите фильмы из нашей подборки. Примеры самых отчаянных и смелых авантюристов с экрана обязательно вдохновят вас на новые подвиги и бизнес-идеи.

"Джой"

За основу фильма легла история Джой Мангано, женщины, которая создала самоотжимающуюся швабру и которой человечество обязано облегчением в уборке. История о том, как Джой своими руками создала бизнес, самостоятельно разработав модель швабры и рекламируя её возле супермаркетов.

"Чистка до блеска"

Фильм о двух совершенно разных по характеру сестрах, Роуз иНоре, которые открыли собственную фирму по уборке мест преступлений, чтобы заработать денег и обеспечить ребенка одной из сестер достойным образованием в частной школе.

"Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

Секретарша Джули Пауэлл, осознав, что её жизнь слишкомпроста и скучна, решает попробовать себя на нелегком поприще кулинарного блогерства. В течение года Джули собирается приготовить 524 блюда из кулинарной книги Джулии Чайлд, старательно фиксируя все происходящее в своем блоге, «рискуя своим браком и благополучием кота».

"Эрин Брокович"

Основанная на реальных событиях история о начинающем юристеЭрин Брокович, разведенной матери троих детей с довольно грубым характером.
Эрин получает работу в маленькой юридической конторе, не надеясь на карьерный рост и перспективы, но в итоге, благодаря своей решительности и упорству, добивается небывалых успехов.

"Продавец"

Фильм о находчивом сотруднике фирмы по продаже подержанныхавтомобилей, Доне Риди, перед которым стоит нелегкая задача — помочь компании и её владельцу избежать банкротства. Для достижения этой цели Дону предстоит продать 211 автомобилей, что он собирается сделать в день Независимости, играяна патриотическом настрое покупателей.

"Здесь курят"

Работа Ника Тейлора на первый взгляд покажется абсурдной. Онзанимается лоббированием табакокурения, находясь в постоянной конфронтации с противниками табака и пытаясь доказать полезность сигарет.
Ник отлично преуспел в своей работе, агитируя всех к курению на телевидении и продвигая сигареты вкинофильмах. Но как оказывается, сам Ник не считает курение полезным занятием. Работа нужна ему для того, чтобы было на что жить и воспитывать сына.

"Волк с Уолл-Стрит"

Фильм о находчивом и настойчивом брокере Джордане Белфорте, основавшим собственную брокерскую фирму и успешно поднимающемся в гору, до той самой поры, пока его делами не начинает интересоваться ФБР.

"Джерри Магуайер"

Оставшийся без работы спортивный агент Джерри Магуайер, решает создать свою компанию несмотря на то, что в успех его предприятие верит лишь влюбленная в него Дороти и талантливый, но безумно нахальный и злобный, спортсмен Род Тидуэлл. Бывшие коллеги считают, что всеми способами должны показать Магуайру его место, но он упорно идет вперед, зная, что не имеет правапроиграть.
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