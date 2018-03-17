Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы

Если вам не хватает мотивации и вдохновения на пути к покорению мира и созданию собственной бизнес-империи, то обязательно посмотрите фильмы из нашей подборки. Примеры самых отчаянных и смелых авантюристов с экрана обязательно вдохновят вас на новые подвиги и бизнес-идеи.

"Джой"

За основу фильма легла история Джой Мангано, женщины, которая создала самоотжимающуюся швабру и которой человечество обязано облегчением в уборке. История о том, как Джой своими руками создала бизнес, самостоятельно разработав модель швабры и рекламируя её возле супермаркетов. "Чистка до блеска"

Фильм о двух совершенно разных по характеру сестрах, Роуз иНоре, которые открыли собственную фирму по уборке мест преступлений, чтобы заработать денег и обеспечить ребенка одной из сестер достойным образованием в частной школе. "Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

"Эрин Брокович" Секретарша Джули Пауэлл , осознав, что её жизнь слишкомпроста и скучна, решает попробовать себя на нелегком поприще кулинарного блогерства. В течение года Джули собирается приготовить 524 блюда из кулинарной книги Джулии Чайлд , старательно фиксируя все происходящее в своем блоге, «рискуя своим браком и благополучием кота».

Основанная на реальных событиях история о начинающем юристеЭрин Брокович, разведенной матери троих детей с довольно грубым характером.

Эрин получает работу в маленькой юридической конторе, не надеясь на карьерный рост и перспективы, но в итоге, благодаря своей решительности и упорству, добивается небывалых успехов. "Продавец"

Фильм о находчивом сотруднике фирмы по продаже подержанныхавтомобилей, Доне Риди, перед которым стоит нелегкая задача — помочь компании и её владельцу избежать банкротства. Для достижения этой цели Дону предстоит продать 211 автомобилей, что он собирается сделать в день Независимости, играяна патриотическом настрое покупателей. "Здесь курят"

Работа Ника Тейлора на первый взгляд покажется абсурдной. Онзанимается лоббированием табакокурения, находясь в постоянной конфронтации с противниками табака и пытаясь доказать полезность сигарет.

Ник отлично преуспел в своей работе, агитируя всех к курению на телевидении и продвигая сигареты вкинофильмах. Но как оказывается, сам Ник не считает курение полезным занятием. Работа нужна ему для того, чтобы было на что жить и воспитывать сына. "Волк с Уолл-Стрит"

"Джерри Магуайер" Фильм о находчивом и настойчивом брокере Джордане Белфорте, основавшим собственную брокерскую фирму и успешно поднимающемся в гору, до той самой поры, пока его делами не начинает интересоваться ФБР

Оставшийся без работы спортивный агент Джерри Магуайер, решает создать свою компанию несмотря на то, что в успех его предприятие верит лишь влюбленная в него Дороти и талантливый, но безумно нахальный и злобный, спортсмен Род Тидуэлл. Бывшие коллеги считают, что всеми способами должны показать Магуайру его место, но он упорно идет вперед, зная, что не имеет правапроиграть.