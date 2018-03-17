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Превью-показы фильма «Тебя никогда здесь не было» пройдут в 27 городах России
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Превью-показы фильма «Тебя никогда здесь не было» пройдут в 27 городах России 

Киноафиша 16 часов назад
Фото: Киноафиша
16, 17 и 18 марта пройдут предпремьерные показы фильма «Тебя никогда здесь не было» Линн Рэмси. Всего превью-показы пройдут в 27 городах России. В российский прокат картина выходит с 22 марта, но посмотреть его на больших экранах раньше могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Самары, Сургута, Тольятти, Череповца, Мытищи, Астрахани, Владимира, Волжского, Ижевска, Иркутска, Кирова, Краснодара, Красноярска, Липецка, Перми, Ростова-на-Дону, Рязани, Томска, Тюмени, Уфы, Челябинска, Ярославля.
О фильме:
Бывший солдат Джо живет с мамой и мучается от чудовищных воспоминаний. И именно он стал единственной надеждой для подростка Нины, которую выкрали из дома и держат в притоне. Джо должен вызволить девушку из беды и вернуть отцу, но он не знает всех подробностей.
В интернете есть фрагмент из фильма и интервью Хоакина Феникса, в котором он рассказывает о картине и своем персонаже.
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