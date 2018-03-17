В Петербурге создан «Фонд развития киностудии „Ленфильм“ 

В Санкт-Петербурге по поручению попечительского совета «Ленфильма» создан «Фонд развития киностудии „Ленфильм“. Начальник Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу Дмитрий Юрьевич Смирнов уже вручил свидетельство о регистрации фонда Генеральному директору киностудии „Ленфильм“. Цель фонда ‒ поддержка создания и продвижения фильмов киностудии и развитие кинематографа региона в целом. К деятельности фонда будут привлечены российские и иностранные инвесторы.
»На сегодняшний день мы смело заявляем о возрождении студии. Наши пока еще немногочисленные фильмы уже стали лауреатами престижнейших конкурсов и премий. Теперь главная задача ‒ создавать как можно больше хорошего кино, которого так ждет наш зритель. Попечительский совет принял решение создать фонд развития киностудии «Ленфильм». Сегодня он зарегистрирован и начал свою работу. А сценарный портфель уже подготовлен», ‒ говорит генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин.