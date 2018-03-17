Ещё
В Петербурге создан «Фонд развития киностудии „Ленфильм“
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге создан «Фонд развития киностудии „Ленфильм“ 

Киноафиша 9 часов назад
Фото: Киноафиша
В Санкт-Петербурге по поручению попечительского совета «Ленфильма» создан «Фонд развития киностудии „Ленфильм“. Начальник Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу Дмитрий Юрьевич Смирнов уже вручил свидетельство о регистрации фонда Генеральному директору киностудии „Ленфильм“. Цель фонда ‒ поддержка создания и продвижения фильмов киностудии и развитие кинематографа региона в целом. К деятельности фонда будут привлечены российские и иностранные инвесторы.
»На сегодняшний день мы смело заявляем о возрождении студии. Наши пока еще немногочисленные фильмы уже стали лауреатами престижнейших конкурсов и премий. Теперь главная задача ‒ создавать как можно больше хорошего кино, которого так ждет наш зритель. Попечительский совет принял решение создать фонд развития киностудии «Ленфильм». Сегодня он зарегистрирован и начал свою работу. А сценарный портфель уже подготовлен», ‒ говорит генеральный директор киностудии Эдуард Пичугин.
Киноафиша: последние новости
Netflix получил права на персонажей из комиксов создателя Дэдпула Брэдли Купер сыграет агента американской разведки в фильме «Мэтт Хелм» Режиссер «Анестезии» займется клонированием в новом фильме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской23
Тест: это было в фильме или в книге?3
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?80
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой99
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение