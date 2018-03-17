Владимир Меньшов прокомментировал смерть Александра Павловского

Режиссёр и актёр Владимир Меньшов в беседе с Пятым каналом прокомментировал кончину режиссёра Александра Павловского . «Он жаловался на сердце. Это было месяц назад. Мне ещё предстоит впустить эту новость в себя», — сказал он.

Кроме того, Меньшов поделился воспоминаниями о Павловском.

«Когда мы заканчивали ВГИК, я был старше Шурика, и он любил спросить мой совет», — сообщил он.

По его словам, это обычная ситуация на последних курсах, когда никто не знает, какой дипломный фильм снимать. Меньшов посоветовал Павловскому рассказ Валентина Катаева , и это перевернуло их жизнь.

Павловский умер в возрасте 70 лет.