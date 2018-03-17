Владимир Меньшов прокомментировал смерть Александра Павловского 

Режиссёр и актёр Владимир Меньшов в беседе с Пятым каналом прокомментировал кончину режиссёра Александра Павловского. «Он жаловался на сердце. Это было месяц назад. Мне ещё предстоит впустить эту новость в себя», — сказал он.
Кроме того, Меньшов поделился воспоминаниями о Павловском.
«Когда мы заканчивали ВГИК, я был старше Шурика, и он любил спросить мой совет», — сообщил он.
По его словам, это обычная ситуация на последних курсах, когда никто не знает, какой дипломный фильм снимать. Меньшов посоветовал Павловскому рассказ Валентина Катаева, и это перевернуло их жизнь.
Павловский умер в возрасте 70 лет.
Ранее председатель комитета Госдумы по культуре режиссёр Станислав Говорухин в беседе с НСН прокомментировал смерть народного артиста СССР Олега Табакова.