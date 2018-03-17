Родители назвали самый ожидаемый мультфильм весны

В начале марта Tlum.Ru рассказал о всех новинках детского кинопроката, которые выйдут на больших экранах этой весной. В конце материала было специальное голосование, и теперь мы точно знаем, на какие мультфильмы и фильмы семьи с детьми пойдут особенно активно.

Некоторые из перечисленных новинок уже вышли в кино и даже побили кое-какие рекорды. Но обо всем по порядку! Встречайте самые ожидаемые мультики весны по версии наших читателей.

Начнем с конца. Места с 16 по 13 занимают такие малоизвестные картины, как «Поднять якоря» (мы его уже смотрели, обзор здесь, спойлер: совсем для малышей), «Грамп», «Папа-мама гусь» (переименовали с «Утка, утка, гусь») и «Невероятная история о гигантской груше». У них совсем пока мало голосов и мизер информации.

Чуть выше — на 12 и 11 местах соотвественн — оказались очередные «Славные пташки» и отечественный мультфильм «Два хвоста». Видимо, кто-то из читателей тоже видел странный инопланетный трейлер и заинтересовался лентой.

10 место занимают сразу два мультфильма. «Остров собак» очень хорошо показал себя на Берлинском кинофестивале. Но участь кукольного артхауса почти всегда такая. Их зрители — избранные эстеты. Тенденцию подтверждает пластилиновые «Дикие предки» от авторов «Побега из курятника» и «Барашка Шона».

Мы мультфильм уже посмотрели, обзор скоро, спойлер: понравилось, но уж очень он про футбол. Вдвойне на ценителя.

На 9 месте оказался наш «Садко» от студии «Мельница», чьи работы всегда привлекают внимание наших зрителей. И с разницей в 1 голос на 8 месте расположился «Распрекрасный принц», свежая лента от создателей «Шрека». По трейлеру выглядит весьма многообещающе!

На 7 месте находится фэнтези-драма «Я сражаюсь с великанами». Это экранизация культового комикса про девочку, которая защищала наш мир от угрозы, видимой лишь ей одной. Или это все происходит лишь у нее в голове? Узнаем 29 марта.

6 место вольготно занял «Кролик Питер», который стартует в прокате уже на следующей неделе. Мы фильм уже посмотрели, обзор скоро, спойлер: нам очень понравилось!

5 место с разницей в голос делят «Леонардо: Миссия Мона Лиза» и «Шерлок Гномс». С последним все ясно — его активно рекламируют, кто-то еще помнит «Гномео и Джульетту», ну и актерский состав обнадеживает. Мы мультфильм уже посмотрели, обзор скоро, спойлер: чуть не уснули на сеансе.

Что касается «Леонардо», то его нахождение в топе очень удивительно. Мультсериал-первоисточник у нас не слишком популярен, рекламы нигде нет, почему же зрители так активно ждут эту вольную фантазию про великого художника? Ох уж эта магия Мона Лизы. Везде работает.

4 место у мультика «Принцесса и дракон: Тайна волшебного зеркала». Это тот момент, когда про ленту есть лишь коротенький синопсис и несколько кадров, но поджидают новую режиссерскую работу постановщицы «Маши и медведя» с особенным нетерпением.

3 место — диснеевский «Излом времени». Мы фильм не смотрели, зайдете на любой кинопортал и сами поймете, почему. Однако зрители его очень ждали. Надеемся, что юному поколению эта сказка понравилась.

2 место — наши «Смешарики» со своей третьей полнометражкой. Путешествия во времени! Двойники главных героев! Разнообразные страны и эпохи, где любимые персонажи наведут того еще шороху! Конечно, мы тоже ждем, а как иначе?

Победителем и самым желанным мультфильмом весны стало аниме «Мэри и ведьмин цветок», уже вышедшее в прокат 1 марта. Поклонники работ Studio Ghibli от мала до велика действительно очень ждали эту ленту, в результате чего «Мэри» стала самым кассовым аниме в России, обогнав предыдущего лидера — «Твое имя». Отличный результат! Мультфильм получился очень похожим на работы Миядзаки, красивым и добрым. Наш обзор читайте здесь.

Хороших вам походов в кино!

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