Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском

Актёр Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Пятым каналом рассказал о режиссёре Александре Павловском , с которым работал в комедиях «Ребёнок к ноябрю» и «Зефир в шоколаде». «Мягкий, тактичный… Всё время разговаривал с актёрами так, будто боялся обидеть. Всегда ставил задачу, а в голосе были извинительные интонации… Мол, извини, Саша, надо сделать это и ещё вот это», — заявил артист.

По его словам, Павловский был тем самым редким режиссёром, который не был диктатором и любил советы.

Павловский умер в возрасте 70 лет.