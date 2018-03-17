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Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском
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Панкратов-Чёрный рассказал об Александре Павловском 

RT на русском 9 часов назад
Актёр Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Пятым каналом рассказал о режиссёре Александре Павловском, с которым работал в комедиях «Ребёнок к ноябрю» и «Зефир в шоколаде». «Мягкий, тактичный… Всё время разговаривал с актёрами так, будто боялся обидеть. Всегда ставил задачу, а в голосе были извинительные интонации… Мол, извини, Саша, надо сделать это и ещё вот это», — заявил артист.
По его словам, Павловский был тем самым редким режиссёром, который не был диктатором и любил советы.
Павловский умер в возрасте 70 лет.
Ранее m24 сообщало, что документальный фильм об Олеге Табакове покажут в рамках «Ночи театров» в Москве.
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