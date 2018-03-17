В Нижнем Тагиле начали показывать фильмы для незрячих людей

На базе первого филиала Центральной городской библиотеки открыли кинозал для незрячих людей. Теперь без чьей-либо помощи слепые от рождения люди смогут посмотреть шедевры мирового кинематографа. Все фильмы для них будут идти со скрытым тифлокомментированием: специальной озвучкой, которая описывает все происходящее на киноэкране.

«Для незрячих людей это возможность знакомиться с фильмами вместе с членами своей семьи и не мешать им вопросами: а что сейчас происходит, а кто это сказал… Для нас это возможность смеяться и плакать вместе с ними в кинозале. Хорошо, что это появилось в библиотеке, но такие залы должны организовать и кинотеатры. А им на нас наплевать», — поделилась Светлана Новосёлова, председатель тагильской организации ВОС, с порталом «Между строк».

Также люди с ограниченными возможностями смогут играть в настольные игры и участвовать в известном сейчас квизе «Мегамозг», которую разработали сотрудники библиотеки.

Кинопоказы будут проходить раз в месяц, по воскресеньям. Посетить их можно будет бесплатно.

Использовано фото с сайта «culture.ru».