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В Нижнем Тагиле начали показывать фильмы для незрячих людей
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В Нижнем Тагиле начали показывать фильмы для незрячих людей 

Уральский меридиан 5 часов назад
Фото: Уральский меридиан
На базе первого филиала Центральной городской библиотеки открыли кинозал для незрячих людей. Теперь без чьей-либо помощи слепые от рождения люди смогут посмотреть шедевры мирового кинематографа. Все фильмы для них будут идти со скрытым тифлокомментированием: специальной озвучкой, которая описывает все происходящее на киноэкране.
«Для незрячих людей это возможность знакомиться с фильмами вместе с членами своей семьи и не мешать им вопросами: а что сейчас происходит, а кто это сказал… Для нас это возможность смеяться и плакать вместе с ними в кинозале. Хорошо, что это появилось в библиотеке, но такие залы должны организовать и кинотеатры. А им на нас наплевать», — поделилась Светлана Новосёлова, председатель тагильской организации ВОС, с порталом «Между строк».
Также люди с ограниченными возможностями смогут играть в настольные игры и участвовать в известном сейчас квизе «Мегамозг», которую разработали сотрудники библиотеки.
Кинопоказы будут проходить раз в месяц, по воскресеньям. Посетить их можно будет бесплатно.
Использовано фото с сайта «culture.ru».
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