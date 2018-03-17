«Под звуки целлофана»: режиссёр из Магнитогорска рассказал, как снимали фильм про горнового

Фильм «Горновой» о рабочем металлургического комбината за несколько дней просмотрели более ста тысяч россиян. Автор проекта — 23-летний Евгений Бакиров из Магнитогорска — планирует показать его иностранцам и рассчитывает попасть на конкурс Staff Pick от платформы Vimeo. 74.ru пообщался с режиссером и узнал, что же осталось за кадром завораживающей короткометражки.

Горновой ММК стал героем фильма

Идея фильма у Евгения Бакирова родилась внезапно, когда он снимал в Магнитогорске проект для одного из банков.

Съёмки в прямом смысле были жаркими

— У нас появилась возможность попасть на Магнитогорский меткомбинат. И, глядя на него изнутри, мы решили снять историю про человека, который всю жизнь работает на заводе, — рассказывает Евгений Бакиров. — Какое-то время мы искали главного героя. Побывали во многих цехах, со всеми общались. Рядом с домной приходилось кричать и узнавать историю какого-нибудь человека. В итоге мы решили снимать в цехе, где находится одна из самых старых домен ММК, ей десятки лет.

Они проходили в одном из плавильных цехов ММК Режиссёр рассказывает, что горновой Владимир, ставший главным героем фильма, сразу расположил к себе команду своей искренностью и открытостью.

В поисках героев съёмочная группа обошла все цеха

— Мы познакомились с Владимиром, он пригласил нас на кухню, напоил чаем, и мы с ним часа два-три беседовали, — вспоминает Евгений Бакиров. — Я записывал разговор на диктофон. И какие-то интересные фразы, что он говорил, я прямо цитатами записывал в блокнот. После съёмок фильма мы с Владимиром в его выходной поехали в звукозаписывающую студию и там каждую фразу, которая нужна была, отдельно записали.

Горновой Владимир сразу зацепил режиссёра своей открытостью

Режиссёр говорит, что увидел в личности Владимира «типаж героя нашего времени».

— Он почти всю жизнь посвятил своей любимой работе, у него большой страж на ММК — с 1994 года. За это время Владимир прошёл практически все домны на комбинате, — объясняет Бакиров свой выбор. — Он цеплял всем: и фактурой, и манерой общения, и отношением к жизни. Было бы неправильно не снять его в главной роли. Он по-доброму относится ко всему, что с ним происходит. Не жалуется и всем доволен. Хороший семьянин и в разговорах часто рассказывал нам про детей, внуков. Наверное, ещё это нас зацепило.

Главный герой за 4,5 минуты рассказывает о профессии, семье и отношении к своей работе детей

Владимир не единственный работник комбината с интересной историей, уточняет автор проекта. Но снять фильм про всех не позволил хронометраж.

Евгений Бакиров называет Владимира «героем нашего времени»

— Все работники вызвали позитивные эмоции и какое-то нереальное ощущение отдельного мира, — вспоминает режиссёр. — Найти общий язык с ними было легко. Они простые, скромные и очень открытые люди. В фильме есть кадры, снятые на кухне. И никто не стесняется сниматься, никто не отворачивается от камеры. Не было ничего такого, что могло бы помешать съёмкам и вызвать негативную реакцию.

Владимир работает горновым больше 20 лет Съёмки фильма заняли несколько часов. Полгода ушли на монтаж и постпродакшн. За это время короткометражку переделывали раз десять. Сначала она была пятиминутная. Затем сократилась до трёх минут. Потом — восьмиминутная. Был даже почти десятиминутный вариант. Но в конечной версии осталось всего четыре с половиной минуты.

— От этого всего страдали композиторы, звукорежиссер, колорист. Потому что каждый раз всё надо было переделывать. Монтаж меняется, всё перекрашивать. Какие-то звуки переозвучивать, музыку переписывать, — делится Евгений Бакиров. — Я жил у звукорежиссера и композитора по две недели, когда музыку писали. Мы практически каждый день в звукозаписывающей студии ночевали. Собирались и всю ночь до утра работали.

После съёмок творческой команде предстояло ещё переозвучить фильм

— Фильм красили в московском кинотеатре, — продолжает Бакиров. — А продюсером выступил человек, который когда-то нарисовал лису для логотипа хоккейной команды «Металлург». У него со словом «Металлург» и с металлургией в принципе вся жизнь связана.

В съёмках задействовали и квадрокоптер

Особое внимание уделили звукам в фильме. Все их записывали с нуля. Для получения впечатляющих звуковых эффектов пришлось экспериментировать.

— Переозвучивали все звуки, которые есть в этом фильме — взрывы, искры, — рассказал Евгений. — Жора (композитор. — Прим. авт.) профессионал и хорошо знает эту кухню. А для меня это был дикий шок. Я, конечно, знал, что при переозвучивании какие-то звуки усиливают. Что какие-то удары — это разбитые арбузы. Но что всё настолько экспериментально! Мы озвучивали одну из волн огня просто одним каким-то большим пледом. Как оказалось, реальный звук искр не настолько круто звучит, как, например, звук целлофана. Чтобы добиться реально более чёткого, резкого экшен-звука, применяются совсем другие методы, как оказалось.

Фильм про магнитогорского горнового хотят показать интернет-пользователям за рубежом

Кинорежиссёр и сценарист Евгений Бакиров родился и вырос в Магнитогорске. В 18 лет он основал и возглавил открытый российский кинофестиваль игровых и документальных кинофильмов Real Heroes Film Festival (RHFF). Тогда же он снял свою первую работу — однокадровую короткометражку «Сочувствие».

Евгений зарабатывает изготовлением видео на заказ. Недавно он снимал для FIFA проморолик про Екатеринбург с Владимиром Шахриным в главной роли. А созданная им видеопрезентация помогла Казани стать местом проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в 2022 году.

Жизнь части творческой команды тоже связана с металлургией

Параллельно режиссёр снимает короткий метр для души. Многие из этих фильмов посвящены магнитогорцам. В предыдущей работе он рассказал про Леонора Ибрагимова, который спас от гибели огромный архив исторической киноплёнки и собрал всё в маленьком подвальчике местной телекомпании. Чему он посвятит новую короткометражку, режиссёр пока держит в секрете. Говорит только, что работает над фильмом про ещё одного известного земляка и уже в скором времени покажет его зрителям.