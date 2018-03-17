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«Тёмный рыцарь»
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«Тёмный рыцарь» 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: фантастика, боевик, триллер, криминал, драма
Год: 2008
Страна: США, Великобритания
Режиссёр: Кристофер Нолан
Оператор: Уолли Пфистер
Сценарий: Кристофер Нолан, Джонатан Нолан, Дэвид С. Гойер
Кто снимался в фильме «Тёмный рыцарь»: Кристиан Бэйл, Хит Леджер, Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол, Гари Олдман, Майкл Кейн, Морган Фриман, Чин Хань, Нестор Карбонелл, Эрик Робертс Сюжет фильма «Тёмный рыцарь» В Готэме снова неспокойно, а значит, Бэтмену не придется скучать. Горожан держит в страхе криминальный гений, именующий себя Джокером. Бэтмен объединяет свои усилия с прокурором города Харви Дентом и полицейским Джимом Гордоном, чтобы сделать все возможное для зачистки улиц от преступников и воцарения спокойствия в городе. Но Джокер оказывается очень сложным соперником, который едва ли по силам даже супергерою. Интересные факты о фильме «Тёмный рыцарь»:
Фильм мгновенно попал в списки самых главных фильмов всех времен. При бюджете 185 млн долларов он собрал в прокате более миллиарда долларов. Хит Леджер не дожил до премьеры фильма шесть месяцев. 28-летний актер был найден мертвым 22 января 2008 года. Вскрытие показало, что фатальным для него стало сочетание препаратов (антидепрессантов, обезболивающих и снотворных), прописанных врачом. Причиной обращения к врачу стало нервное истощение и депрессия в результате выматывающей подготовки к роли Джокера. Актер заперся в гостиничном номере на месяц, он разрабатывал персонаж, его мимику, жесты, голос и даже вел от лица Джокера дневник… За свою работу Хит Леджер посмертно получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Съемки картины проходили в Чикаго, Лондоне, Гонконге и Лос-Анджелесе
Трейлер фильма «Тёмный рыцарь»: https://www.youtube.com/watch?v=lD0Pnv5JHmg Кадры из фильма «Тёмный рыцарь»:
Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»
Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»
Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»
Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»
Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»
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