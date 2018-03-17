«Тёмный рыцарь»

Жанр: фантастика, боевик, триллер, криминал, драма

Год: 2008

Страна: США, Великобритания

Фильм мгновенно попал в списки самых главных фильмов всех времен. При бюджете 185 млн долларов он собрал в прокате более миллиарда долларов. Хит Леджер не дожил до премьеры фильма шесть месяцев. 28-летний актер был найден мертвым 22 января 2008 года. Вскрытие показало, что фатальным для него стало сочетание препаратов (антидепрессантов, обезболивающих и снотворных), прописанных врачом. Причиной обращения к врачу стало нервное истощение и депрессия в результате выматывающей подготовки к роли Джокера. Актер заперся в гостиничном номере на месяц, он разрабатывал персонаж, его мимику, жесты, голос и даже вел от лица Джокера дневник… За свою работу Хит Леджер посмертно получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Съемки картины проходили в Чикаго, Лондоне, Гонконге и Лос-Анджелесе

Трейлер фильма «Тёмный рыцарь»: https://www.youtube.com/watch?v=lD0Pnv5JHmg Кадры из фильма «Тёмный рыцарь»:

Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»

Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»

Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»

Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»

Кадр из фильма «Тёмный рыцарь»