Жанр: драма, спорт
Год: 2017
Страна: Россия
Режиссёр: Яна Поляруш
Сценарий: Татьяна Новикова, Рауф Кубаев
Оператор: Илья Овсенев
Кто снимался в фильме «Со дна вершины»: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Ксения Кузнецова, Сергей Никоненко, Константин Белошапка, Наталья Бергер, Ирина Розанова, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Никита Салопин Сюжет фильма «Со дна вершины» 17-летний Алексей Царёв — лидер в своей школе, а также чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть друг Костя, с которым они соперничают не только в спорте, но и в любви. Оба юноши борются за сердце девушки Лины, и никто из них не намерен отступать. Однажды по вине Кости происходит трагический инцидент, в результате Алексей получает серьезные травмы из-за падения с большой высоты, и ему приходится ампутировать обе ноги ниже колена. Алексей раздавлен, но его отец не позволяет парню раскиснуть и намерен снова поставить его на лыжи. Интересные факты о фильме «Со дна вершины»:
В основе сценария история жизни спортсмена-параолимпийца Алексея Мошкина. Герой часто посещал съемочную площадку. Над фильмом начали работу еще в 2014 году, но из-за финансовых трудностей процесс остановился на несколько месяцев и продолжился уже в 2015 году. Согласно договору, подписанному создателями фильма, 70% кассовых сборов фильма будут потрачены на реабилитацию и поддержку спортсменов-инвалидов. Фильм собрал в прокате чуть более 28 млн рублей.
Трейлер фильма «Со дна вершины»: https://www.youtube.com/watch?v=2XesP3pbQ7M