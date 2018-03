Кино по субботам #166

Разумеется, нам всем есть чем заняться на этих выходных. Решить, наконец, а что… Титов; кандидат ли от народа Грудинин; почему Бабурин не отпускал Гарри в Хогвартс и что не так с Явлинским и Собчак. Но не важно, пойдешь ты на выборы или нет, испортишь бюллетень, выберешь Путина или из принципа проголосуешь за Сурайкина. Гораздо важнее, чем ты займешься потом. Мы рекомендуем посмотреть кино и хоть на секунду отвлечься от засевших в печенках выборов.

1. Сначала они убили моего отца (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), 2017

В начале нулевых Анджелина Джоли посетила с дружественным визитом прелестную Камбоджу, чтобы принять участие в фильме под кодовым названием «Неуместная надменная улыбка женщины, которая каким-то образом избивает здоровых мужиков, а молоток держит так, словно это цветок». К экранизации «Лары Крофт» можно относиться как угодно: можно с ностальгией, а можно адекватно и с ненавистью. Но это совсем неважно. Гораздо интереснее то, что лазая по древним руинам храмового комплекса Анкгор и общаясь с добродушным местным населением, Анджелина влюбилась в страну. А не влюбиться в бедных, но улыбчивых и по-детски наивных кхмеров просто невозможно. Достаточно побывать в Камбодже один раз, чтобы последовать примеру Джоли и захотеть самому усыновить смешного маленького кхмеренка. Народ удивительный, и даже не верится, что в их землях творился такой кошмар. Тем, кто не знает про Пола Пота и «Красных кхмеров», скажем вкратце: он гуру аграрного социализма, который переселил кхмеров из городов в деревни; создал армии из жестоких, обдолбанных подростков; уничтожил кинематограф, телевидение, школы, валюту и культуру; уничтожил интеллигенцию; запретил имена и заставил всю страну впроголодь заниматься сельским хозяйством, которое обменивалось на одежду и оружие из Китая. Все это творилось в 70-х годах прошлого века. Таким образом, перспективная Камбоджа была откинута на десятилетия назад, и только недавно страна начала потихоньку оправляться от нанесенного ущерба. Собственно, фильм раскрывает все ужасы страны, которая на несколько лет превратилась в сельский концлагерь, и разъясняет популярную в нашей стране поговорку: «Затрахаю, замучаю, как Пол Пот Кампучию». В фильме мы видим воспоминания Лун Ун, которая впоследствии стала правозащитницей и писательницей. Подробное, местами очень затянутое и довольно политизированное кино, которое, тем не менее, не оставляет равнодушным. Хотя переживших войну вьетнамцев, жертв Освенцима и ГУЛАГа, подобное не удивит.

2. Профессиональный риск (Les risques du métier), 1967

Фильм, собственно, про то, как обычного учителя из небольшого городка обвиняют в изнасиловании собственные ученицы. Тема в кинематографе не новая, но «Профессиональный риск» был одним из первых фильмов, в котором были подняты популярные в наши дни темы неуставных отношений между педагогом и его подопечными и обвинения в домогательстве. И честно говоря, можно с трудом найти картины, которые раскрыли эти темы лучше, чем эта. А ведь это не только напоминание всем мужчинам, что с женщинами любых возрастов нужно быть осторожными. Гораздо интереснее реакция общества, которое ради 15 минут славы и грязной сенсации готовы на все: даже согласиться на путаные показания школьниц. Все то же самое мы видим на телевидении. В главной роли снялся один из лучших французских шансонье Жак Брель , и за эту роль хочется снять перед ним шляпу. Мало того, что шансон из его уст не раздражал излишним сентиментализмом, так он еще и сумел органично воплотиться в такой сложной и злободневной истории.

3. Светская жизнь (Café Society), 2016

Очень милый, трогательный, забавный, а местами грустный фильм ни о чем. Собственно, как и большинство фильмов Вуди Аллена, он просто про жизнь. Шик и блеск гангстерской Америки 30-х годов, в которой голливудская мечта прославиться и стать богатым уже вовсю дурманила головы молодежи. Главный герой (который как всегда немного похож на режиссера) вертится среди кинокумиров Америки, чьи имена неизвестны большинству зрителей; влюбляется в Беллу из «Сумерек», которая разбивает ему сердце, закрутив шуры-муры с его дядей; женится на реальной жене Дэдпула; открывает модный клуб с братом-гангстером; не расстается с первой любовью; выбивается в люди; разочаровывается в Лос-Анджелесе (популярная у выходцев из Нью-Йорка тема) и, в общем-то, живет. Параллельно протекают шутки о кино, евреях из Бруклина, мафии, коммунистах — все в стиле старого Вуди. Говорили же, что это просто милый фильм о жизни, который ни к чему не обязывает и смотрится на одном дыхании.

4. Крикуны (Screamers), 1995

Если выбирать самую эталонную экранизацию Филиппа Дика, то это однозначно будут «Крикуны». Здесь прекрасно все: и актерская игра, и операторская работа, и самое главное, атмосфера. Главный герой — полковник Джозеф Хендрикссон в исполнении порядком подзабытого Питера Уэллера (именно он сыграл Робокопа) — назначен руководить обороной заставы на планете Сириус-6Б, ставшей опорным пунктом в противостоянии с НЭБ — Новым Экономическим Блоком. Главный козырь Содружества в войне с НЭБ — это Крикуны, сверхновое оружие, запрограммированное на уничтожение всех форм жизни. Но все не так просто. И чем дальше, тем сложнее. «Крикуны» — фантастический боевик, в котором человек сам же боится погибнуть от рук собственного творения. И это напряжение здорово ощущается. Съемочная группа не испортила историю Дика, а, напротив, только приукрасила. Хотя некоторым спецэффекты 23-летней давности покажутся совсем убогими.

5. Живая мертвечина (Braindead), 1992

Назови лучший фильм Питера Джексона. «Властелин колец»? — Нет. «Хоббит»? — Да куда там! «Кинг Конг»? — Ты что, смеешься? «Милые кости»? — Это совсем смешно. Многие по праву считают, что венцом карьеры новозеландца стала совершенно идиотская и тем самым гениальная трешачина «Живая мертвечина». Вот такой вот оксюморон. И кстати, это не меньшая классика, чем сказания о хоббитах. Настоящий трэш без всяких увёрток и заковырок, без этого глянцевого стремления понравиться зрителю во что бы то ни стало — только голый, ничем не прикрытый трэшак, поданный в томатном соусе. Это не фильм ужасов, ни в одном глазу, но регулярно отворачиваться от экрана придется. И дело не в страхе, а в слишком отвратительных сценах, хотя другим они могут показаться очень смешными. Сцены убийств настолько кровавые, что даже задумываешься, а не ушел ли весь скудный бюджет на бутафорию? Фильм пестрит глупыми поступками и моментами, но именно благодаря этому идиотизму картина прекрасна. Это тот самый фильм, который идеально заходит под пивко с друзьями, учти.