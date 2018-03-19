Ватсон из «Шерлока» пожаловался на давление фанатов

«Участие в этом телешоу — это как мини-версия The Beatles. Из-за повышенных ожиданий людей эта работа перестала приносить радость. Это уже не дело ради наслаждения, это похоже на "Тебе лучше ***** [черт возьми] это сделать, иначе ты окажешься ******** [ублюдком]"», — пожаловался Фриман. Британский актер Мартин Фриман признался, что съемки последнего сезона «Шерлока» дались ему тяжело из-за поклонников сериала. Его слова приводит Vanity Fair.

Актер подчеркнул, что из-за успеха «Шерлока» после выхода первого сезона, было очень сложно поддерживать высокий уровень качества сериала в последующих частях. По его словам, огромные промежутки времени между выходом новых эпизодов были обусловлены завышенными ожиданиями фанатов.