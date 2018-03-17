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Звезда «Шерлока» больше не получает удовольствия от сериала
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Звезда «Шерлока» больше не получает удовольствия от сериала 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Актер Мартин Фриман, известный по роли доктора Джона Ватсона в «Шерлоке», больше получает удовольствия от этого сериала, сообщает Entertainment Weekly.
У артиста спросили, есть ли какие-то разговоры о пятом сезоне. Он ответил, что никаких «массивных» обсуждений нет, и после четвертой части создателям и участникам проекта показалось, что на данный момент это все, пауза.
Для Фримана одной из причин стала реакция на сезон. Он сравнил участие в таком шоу с превращением в «мини-Битлз» и отметил, что ожидания некоторых людей никакой радости не приносят.
Премьера «Шерлока» состоялась в 2010 году. Сериал имел огромный успех и превратил его главных актеров в мировых звезд.
Ранее сообщалось, что создатели «Шерлока» рассказали о будущем сериала.
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