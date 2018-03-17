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Владимир Машков станет героем очередного фильма-катастрофы
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Владимир Машков станет героем очередного фильма-катастрофы 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный актер Владимир Машков исполнит главную роль в новом фильме-катастрофе под рабочим названием «Огонь». Студия Никиты Михалкова «Тритэ» уже представила синопсис сценария членам Экспертного и Попечительского советов Фонда кино и Министерству культуры. Картину планирует снять в ближайшее время и повторить успех «Экипажа» 2016 года, который так полюбился зрителям.
Режиссером и сценаристом киноленты назначен 34-летний Алексей Нужный, известный по фильмам «Мамы» (сценарист) и «Я худею» (режиссер). Последняя картина на прошлой неделе собрала в прокате более 350 миллионов рублей. Кроме Владимира Машкова в фильме возможно примут участие Андрей Смоляков, Кузьма Сапрыкин, Александр Паль, Александрой Бортич и другие.
«Это продолжение наших удачных опытов после «Экипажа» съемок фильмов-катастроф… Пожарная охрана сталкивается с пожаром катастрофического масштаба, а дальше наши герои должны выйти из этой катастрофы победителями», — рассказал продюсер Леонид Верещагин, — сообщает портал 7days.ru.
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