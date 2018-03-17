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Актер из «Манчестера у моря» сыграет Шайю ЛаБафа в фильме Шайи ЛаБафа
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Актер из «Манчестера у моря» сыграет Шайю ЛаБафа в фильме Шайи ЛаБафа 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Актер Лукас Хеджес, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Манчестер у моря», сыграет своего коллегу Шайю ЛаБафа в фильме, одним из сценаристов которого стал Шайя ЛаБаф. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Автобиографическая лента получила название «Honey Boy». Ее снимет Альма Харель.
ЛаБаф принял участие в работе над сценарием, используя псевдоним Отис Лорт. В картине под вымышленными именами покажут реальных лиц. Это история отношений актера со своим отцом — алкоголиком и нарушителем закона. Именно он дал сыну прозвище Honey Boy.
Ранее сообщалось, что ЛаБаф извинился перед полицией и пообещал излечиться от алкоголизма.
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