Аналитики предположили, что «Тихоокеанский рубеж 2» соберёт меньше первой части на старте в США

Но может наконец-то сместить «Чёрную пантеру», лидирующую по сборам последние несколько недель.

По информации издания Variety, аналитики считают, что фильм «Тихоокеанский рубеж» соберёт на старте домашнего проката от 20 до 30 миллионов долларов примерно в 3700 кинотеатрах США.

Этого должно хватить, чтобы потеснить «Чёрную пантеру», которая уже шесть уик-эндов подряд занимает первую строчку по сборам, однако, скорее всего, будет недостаточно, чтобы превзойти старт первой части, вышедшей в самый разгар сезона в 2013 году — 37 миллионов долларов.

По данным издания, производственный бюджет «Тихоокеанского рубежа 2» составил около 150 миллионов долларов, поэтому чтобы окупиться картина должна добиться хорошего результат в мировом прокате, а не только в домашнем. В большинстве стран, в том числе и Китае, в котором первая часть заработала более четверти от общих мировых сборов, премьера состоится в один день с США.

Оригинальный «Тихоокеанский рубеж», который срежиссировал обладатель премии «Оскар» 2018 года за лучший фильм и его постановку Гильермо дель Торо , вышел в июле 2013 года и в общей сложности собрал 411 миллионов долларов.

Во второй части главная роль досталась Джону Бойеге («Звёздные войны»), который сыграл сына героя Идриса Эльбы из первого фильма. Режиссёром «Тихоокеанского рубежа 2» стал Стивен Денайт , также участвовавший в написании сценария по сюжету дель Торо. Сам дель Торо с поста режиссёра перешёл на должность продюсера.

Действие фильма развернётся спустя 10 лет после событий оригинала, в 2025 году, и снова расскажет о противостоянии людей и огромных монстров из другого измерения — кайдзю. Премьера картины в России состоится уже 22 марта.

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