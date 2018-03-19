Дэн Хармон рассказал, что там с четвёртым сезоном «Рика и Морти»

Один из создателей фантастического мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон в последние несколько дней снова стал жертвой нападения фанатов в Твиттере. Хармона закидали требования и подробностями о четвёртом сезоне после выхода музыкального клипа