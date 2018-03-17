Хоакин Феникс: о воспитании, скуке и насилии

Таинственный чудак, чувствительный художник, живущий жизнью отшельника и вылезающий только ради камеры. Его личность словно похоронена глубоко в персонаже, будь то римский император в «Гладиаторе», или бродяга, попавший в секту в «Мастере», или одинокая душа, влюбленная в искусственный интеллект Саманту в его последнем фильме «Она».

«Я просто делаю то, что мне нравится, и надеюсь на то, что получу другую работу, которая будет мне нравиться».

О воспитании:

Его родители были членами «духовной группы» Children of God, основанной хиппи в конце 1960-х. Родители покинули секту вовремя, ведь через пару лет начались обвинения в сексуальном насилии над детьми. Хоакин говорит, что не помнит об этом:

«В великой схеме вещей это очень маленькая точка в моей жизни».

По его словам, детство проходило абсолютно счастливо. Он был средним из пяти детей, и родители всячески поощряли их творческие порывы. Дети не были привязаны к телевизору и много играли, в том числе разыгрывали разных персонажей, и, скорее всего, именно это послужило выбору профессии во взрослом возрасте.

Моя семья часто спрашивала меня: «Что ты чувствуешь?». Поэтому я не боялся собственных эмоций. Мне не говорили, что мальчики не плачут. Мои родители говорили: «Что бы ты ни чувствовал, говори об этом, выражай это».

К 15 годам Феникс стал активно играть в рекламных роликах, телевизионных шоу, и даже в прайм-тайм. А затем получил роль подростка в хите 1989 года — фильме «Родители». Удивительно, но после этого он прекратил свою актерскую карьеру:

«Я просто не хотел ничего продолжать».

Он отправился в путешествие по Южной Америке и после возвращения нашел вдохновение для игры в фильме с Николь Кидман «Умереть во имя». Однако настоящая популярность пришла к нему после фильма Риддли Скотта «Гладиатор», где он играл главного противника Рассела Кроу . Фильм принес ему одну из трех номинаций на Оскар. Второй номинацией стала работа в картине «Переступить черту», где Феникс сыграл Джонни Кэша.

Об известности:

«Люди больше не становятся известными за свою работу. Они становятся знаменитыми по другим причинам».

Феникс знает, что его общественный имидж человека, который идет против системы, абсолютно не соответствует реальности, и считает это своей ошибкой. Несколько лет назад он появился на публике, обросший густой бородой, и заявил, что отказывается от актерской карьеры и хочет проявить себя в качестве рэпера. Однако его друг и зять все же уговорил его на работу в фильме «Я все еще здесь».

До самого выхода фильма ходили слухи, что он совсем сошел с ума, и его бессвязное выступление на U. S.chat только подтвердило сомнения публики. Когда фильм вышел, Феникс признал, что это было специально созданной мистификацией для отвлечения внимания. Хоакин не играет в «голливудскую игру»: он редко ходит на вечеринки и премьеры и строго относится к тому, как демонстрировать свою личную жизнь. Он абсолютно не заинтересован в той славе, которая сопутствует его работе. Если он видит поблизости камеру папарацци, то это его напрягает. Его жизнь очень проста, и в основном он проводит время со своими собаками и шестью близкими друзьями.

«Когда съемки заканчиваются, я могу уйти и не разговаривать ни с кем о делах еще пару недель».

Ему не нравится то, что нравится большинству: например, пляжи или путешествия.

«Я живу в Лос-Анджелесе, и никто не гуляет по улицам в Лос-Анджелесе».

Поэтому он и не ведет социальные сети, заявляя, что ему просто нечего рассказывать каждый день.

«Иногда я докучаю сам себе».

О насилии:

Недавние обвинения Аффлека в домогательствах Хоакин старается не обсуждать, так же как и любые другие судебные процессы, чтобы не «рисковать и не причинять еще больше неприятностей». Однако когда его спрашивают, считает ли он, что индустрия развлечений абсолютно погрязла в злоупотреблениях, он безусловно согласен:

«И я видел злоупотребления властью во всем. Есть много вещей, которые я либо желаю, чтобы я знал в то время, или хотел, чтобы у меня была сила и уверенность встать в тот момент и сказать: «Эй, остановись!» Я чувствую, что иногда это делаю. Но да, есть другие времена, когда я, вероятно, этого не делаю».

Он не поддерживает тех, кто хочет объявить войну Трампу:

«Мне не нравится, когда вы говорите «боевые действия». Люди не должны бороться с насилием с помощью насилия».

Его мама на данный момент управляет миротворческой организацией, так что можно с уверенностью сказать, что он прилагает усилия для того, чтобы сделать этот мир чуточку лучше.