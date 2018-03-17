Фильм «Леди Бёрд»: Обратная сторона Америки

Америка бывает не только с бройлерными кулаками и гипертрофированным чувством собственной значимости. В ленте режиссера Греты Гервиг «Леди Бёрд» показана совсем другая страна — набивающая шишки, наивная и, по правде сказать, не особо продвинутая. Ее олицетворением стала актриса Сирша Ронан , несмотря на молодость, являющаяся неоднократным оскаровским номинантом.

«Леди Бёрд», несмотря на внушительное представительство на недавнем «Оскаре» — пять номинаций во всех основных категориях, кроме мужских ролей, — добралась до российского проката только после торжественной церемонии. Конечно, все эти выстрелы «в молоко» плачевно скажутся на кассовых сборах. Между тем, «Леди Бёрд» если и не является суперфильмом, все равно на голову выше выморочной и обласканной американскими киноакадемиками «Формы воды».

Грета Гервиг, показывая путь взросления обыкновенной калифорнийской девушки, на самом деле доискивается ответа на вопрос — а что такое сама Америка? Ведь страна — это люди, которые ее населяют. И от того, какими они «получаются», входя во взрослый мир, зависит будущее.

Рассказ оказался бы вполне в духе стандартных подростковых историй о поисках смысла жизни и своего места в ней, если бы не исполнительница главной роли. Американке ирландского происхождения всего 23 года. Но по части профессионального мастерства ей палец в рот не клади. К своим годам Сирша Ронан является трехкратной номинанткой на «Оскар», причем первую номинацию она получила в 13 лет. Пусть номинация за роль Кристины в «Леди Бёрд» не увенчалась победой, но все-таки «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в комедии/мюзикле актрисе достался. Сама картина также удостоилась «Глобуса» как лучший фильм. И не вина создателей, что мелодрамы о сексе с земноводными («Форма воды») сейчас в Голливуде более актуальны, чем чисто человеческие истории.

Сирша Ронан превратила рассказ о стандартном для Америки процессе покидания родительского гнезда в манифест нового поколения. Которое в поисках себя самого стандартно отрицает сложившиеся ценности, а после возвращается к ним же — если по пути не сопьется и не умрет от наркоты.

По счастью, героине ленты удается сохранить себя. Кристина учится в католической школе в Сакраменто — официальной столице Калифорнии и фактическом пригороде Сан-Франциско. Девушке душно в окружающей ее действительности, она хочет уехать в Нью-Йорк — там культура и всё такое прочее. Но обучение в колледжах на атлантическом побережье очень дорогое. И ее родители не могут позволить себе таких трат. «Мы небогаты», — как заклинание повторяет мать Кристины — на минутку, работающая врачом (актриса Лори Меткаф, номинация на «Оскар» за женскую роль второго плана). Вдобавок ко всему отец героини теряет работу, что не прибавляет оптимизма всему семейству.

Кристина настолько не приемлет действительность, что отказывается от имени и называет себя Птицей — Леди Бёрд. Но, похоже, это ее единственное решение, воплотившееся в жизнь. Учеба в католической школе (бесплатно, безопасно, без стрельбы в классе, как это случилось с приемным братом героини, мексиканцем по происхождению) накладывает свой отпечаток на происходящее.

«Двадцать сантиметров, во имя Святого Духа!» — указывает безопасную для нравственности дистанцию между танцующими на дискотеке монахиня-воспитательница. Но, Боже мой, как быть девушке, когда в танце с избранником она думает о совсем других сантиметрах!

Впрочем, с любовью дело не задается: в современном обществе велик риск влюбиться в парня, в котором прекрасно всё — кроме известного тренда, исключающего возможность отношений с девушкой. Разбитое сердце Леди Птица пытается лечить в мажорной компании, но здесь препоной становится имущественный статус. Девушка из последних сил пытается вырваться из тихой, но ненавистной ей заводи и все-таки удостаивается приглашения в нью-йоркский колледж. Родители в шоке. Во-первых, где взять денег. Во-вторых, как справится с ощущением опасности большого мира — действие происходит в 2002 году и события 11 сентября в Нью-Йорке постоянно упоминаются по ходу сюжета.

Но американский фильм, пусть и независимый, свободный от голливудских штампов, не был бы американским без изрядной доли патоки. Деньги на учебу в конечном итоге находятся, вечно конфликтующая мать в финале в слезах бежит за ненаглядной дочерью, выбравшей свой путь. А Леди Птица, немного побесившись на своих первых взрослых вечеринках, в итоге не поддается воздействию алкоголя и наркотиков, вспоминает о том, что по воскресеньям праведные католики непременно посещают мессу и со словами любви звонит родителям, возвращаясь к своему прежнему имени Кристина.

Что ж, за героиню Сирши Ронан и за саму актрису, достигшую признания в этой роли, можно порадоваться. С долей удивления, но все же отметим, что картины, посвященные семейным ценностям и ответственности новых поколений за свое будущее, хотя бы теоретически могут претендовать на главную американскую кинонаграду.

И заодно стоит задаться вопросам: а где же наши ленты, которые хоть в какой-нибудь степени могут приблизиться к лучшим образцам советского юношеского кино? Отечественный кинематограф в изобилии предлагает зрителю отличные фильмы, посвященные русской истории и советским спортивным достижениям. Но серьезных картин про современных молодых россиян нам, увы, до сих пор не показали.

интернет-журнал «Интересант»