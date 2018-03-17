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Марго Робби посетила премьеру фильма «Кролик Питер»
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Марго Робби посетила премьеру фильма «Кролик Питер» 

Журнал ОК! 21 час назад
В Австралии прошел премьерный показ кинокартины «Кролик Питер», на которую приехали знаменитые гости. Вечер не могла пропустить актриса Марго Робби, которая озвучила одну из главных ролей в мультфильме. К актрисе присоединились коллега по фильму Элизабет Дебики и режиссер ленты Уилл Глак. Марго Робби позировала перед фтографами в твидовом костюме Chanel, состоящим из жакета и юбки выше колена. А засиять, как настоящая звезда, Марго помог блестящий макияж.
#MargotRobbie looked chic in #Chanel at the Australian premiere of her movie «Peter Rabbit.» What do you think of her glitter eye makeup? Leave a comment!
A post shared by Just Jared (@justjared) on  Mar 17, 2018 at 8:19am PDT  Добавим, что фильм «Кролик Питер» рассказывает о приключениях непоседливого крольчонка, который пытается пробраться в огород к грозному фемрему, чтобы вдоволь наесться фруктами.
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