Марго Робби посетила премьеру фильма «Кролик Питер»

В Австралии прошел премьерный показ кинокартины «Кролик Питер», на которую приехали знаменитые гости. Вечер не могла пропустить актриса Марго Робби , которая озвучила одну из главных ролей в мультфильме. К актрисе присоединились коллега по фильму Элизабет Дебики и режиссер ленты Уилл Глак . Марго Робби позировала перед фтографами в твидовом костюме Chanel , состоящим из жакета и юбки выше колена. А засиять, как настоящая звезда, Марго помог блестящий макияж.

#MargotRobbie looked chic in #Chanel at the Australian premiere of her movie «Peter Rabbit.» What do you think of her glitter eye makeup? Leave a comment!

A post shared by Just Jared (@justjared) on Mar 17, 2018 at 8:19am PDT Добавим, что фильм «Кролик Питер» рассказывает о приключениях непоседливого крольчонка, который пытается пробраться в огород к грозному фемрему, чтобы вдоволь наесться фруктами.