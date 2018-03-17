Шерлок снова приходит на Первый!

Ну и пусть они не снимают продолжения, эти Марки Гатиссы и Стивены Моффаты! Пусть они мутят воду и пускают туман, быть продолжению «Шерлока» или нет. Нам — трын-трава.

Потому что он снова с нами, с 19 марта в позднем эфире — он, Бенедикт Камбербетч собственной персоной, и Ватсон, и все-все-все. Смотреть — не насмотреться.

Итак, нас ждет повтор любимого «Шерлока». С самого начала и до последней снятой серии.

Начало — 2010 год. Военный врач Джон Ватсон возвращается в Лондон после службы в Афганистане. Ставший инвалидом после полученного ранения, он совершенно не представляет, как прожить на военную пенсию, а тем более снять квартиру. Приятель советует Джону разделить расходы по съему квартиры с кем-нибудь еще. Он сводит его с эксцентричным частным детективом по имени Шерлок, который играет на скрипке и может рассказать о собеседнике всё после двух минут общения… Тем временем по Лондону прокатывается волна самоубийств вполне благополучных людей. Причина смерти — отравление одним и тем же ядом. Инспектор Скотланд-Ярда Лестрейд уверен, что всех погибших кто-то принудил к этому шагу. И есть только один человек, который сможет остановить серийного убийцу…

Фанаты сериала знают о нем все, тем не менее напомним: «Шерлок» 66 раз номинировался, 24 раза получал премии, в том числе 12 премий «BAFTA», 7 премий «Эмми». В 2011 году Британская академия кино— и телеискусства BAFTA признала «Лучшим драматическим сериалом» первый сезон, а в 2012 году награды BAFTA получили сценарист Стивен Моффат и актёр Эндрю Скотт , сыгравший главного антагониста Шерлока Холмса — Джима Мориарти.

Премьера первого сезона состоялась в 2010 году. С тех пор зрители от Берлина до Китая полюбили сериал «Шерлок». Фильм продан в более чем 240 стран. Третий сезон в Китае посмотрело больше 90 млн человек. Фильм обсуждали в Палате Общин и в Твиттере.

Итак, запоминаем: «Шерлока» можно посмотреть 19 марта в 01:00, 20-22 марта в 00:15, 23 марта в 01:25, 24 марта в 00:30. Естественно, на Первом канале!