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Мультсериал «Домики» наградили на фестивале в Суздале
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Мультсериал «Домики» наградили на фестивале в Суздале 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Мультсериал «Домики» студии «100 киловатт» получил награду 23-го Открытого российского фестиваля анимационного кино. Один из самых авторитетных смотров отрасли прошел в Суздале.
Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «За оригинальную визуализацию архитектурного наследия для детей» был вручен режиссеру Виктору Азееву за серию «Кижи».
Сериал «Домики» рассчитан на детскую аудиторию от 3 до 6 лет. Каждая серия посвящена какому-либо знаменитому строению, известному архитектурному сооружению России или мира. А главным героем является харизматичный домик на колесах Гриша. Простым и доступным языком создатели сериала рассказывают малышам не только о том, почему раньше люди жили в землянках, какой высоты «Ласточкино гнездо», и из чего построено иглу, но и почему нельзя обижать и обижаться, как научиться дружить, и зачем нужны знания об окружающем мире.
В серии «Кижи» главный герой сериала отправляется в путешествие по Золотому кольцу России, чтобы навестить знаменитые деревянные церкви. Именно гармоничное сочетание яркой 3D-анимации и образовательного контента и покорило жюри фестиваля в Суздале.
Для студии «100 киловатт», которая существует всего год, это первая большая награда. При этом компания уже успела выпустить в эфир два анимационных сериала, и еще два проекта находятся в производстве.
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