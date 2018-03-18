Объявлены призеры суздальского фестиваля анимации

В Суздале закрылся XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. Информация о призерах доступна на сайте.

Фестиваль анимации, который также называют «Суздальфест», прошел с 13 по 18 марта.