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Объявлены призеры суздальского фестиваля анимации
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Объявлены призеры суздальского фестиваля анимации 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Суздале закрылся XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино. Информация о призерах доступна на сайте.
«Лучшие анимационные работы выбирало профессиональное жюри в двух составах. В жюри конкурса авторской анимации вошли: режиссер, сценарист и художник Сергей Алибеков, режиссер анимационного кино Степан Бирюков, продюсер игрового и анимационного кино Арсен Готлиб, композитор, теле— и радиоведущая Марина Ланда и режиссер анимационного кино Оксана Черкасова», — говорится в сообщении.
Гран-при фестиваля получил короткометражный фильм «Суета сует» режиссеров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова. Специальный приз «за великую охоту к анимации» присудили ленте «Охота» режиссера Алексея Алексеева. Специальный приз «за безукоризненную выразительность» достался картине «Джон Боттом — неизвестный солдат» режиссера Алексея Демина.
Фестиваль анимации, который также называют «Суздальфест», прошел с 13 по 18 марта.
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