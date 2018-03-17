Актер из «Формы воды» рассказал о работе с Гильермо дель Торо

Актер Ричард Дженкинс, сыгравший в фильме «Форма воды», рассказал о работе с режиссером Гильермо дель Торо , сообщает RT.

"Он очень веселый человек", — заявил Дженкинс, говоря о постановщике.

По словам артиста, дель Торо предпочитает не искать что-то конкретное, а наблюдать за тем, что происходит, и замечать абсолютно все, в том числе положение рук, направление взгляда.

"Когда ищешь что-то конкретное, упускаешь из виду то, что происходит вокруг. А если впитывать все, как Гильермо, то и видеть будешь все. За это я как актер считаю его великолепным режиссером", — отметил Дженкинс.

Ранее сообщалось, что «Форма воды» стала триумфатором «Оскара».