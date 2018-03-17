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Актер из «Формы воды» рассказал о работе с Гильермо дель Торо
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Актер из «Формы воды» рассказал о работе с Гильермо дель Торо 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: Газета.Ru
Актер Ричард Дженкинс, сыгравший в фильме «Форма воды», рассказал о работе с режиссером Гильермо дель Торо, сообщает RT.
"Он очень веселый человек", — заявил Дженкинс, говоря о постановщике.
По словам артиста, дель Торо предпочитает не искать что-то конкретное, а наблюдать за тем, что происходит, и замечать абсолютно все, в том числе положение рук, направление взгляда.
"Когда ищешь что-то конкретное, упускаешь из виду то, что происходит вокруг. А если впитывать все, как Гильермо, то и видеть будешь все. За это я как актер считаю его великолепным режиссером", — отметил Дженкинс.
Ранее сообщалось, что «Форма воды» стала триумфатором «Оскара».
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