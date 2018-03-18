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Ура! Начались съемки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь»
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Ура! Начались съемки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» 

Peopletalk 19 часов назад
Фото: Peopletalk
Сериал «Большая маленькая ложь» с самого выхода на экраны в 2017-м очень полюбился зрителям. Все дело в очень запутанном сюжете. На благотворительном балу в школе происходит убийство, но имя жертвы зрителям не сообщается. После нам показывают несколько месяцев перед происшествием, а точнее, жизнь пяти семей, чьи дети ходят в один класс. Все они так или иначе связаны с убийством.
https://www.youtube.com/watch?v=JsGSMKJXElw
Изначально создатели ленты планировали выпустить только один сезон мини-сериала. Но уже в конце прошлого года руководство канала HBO сообщило, что второй части быть. Потом это подтвердила и одна из главных героинь картины Риз Уизерспун (41): «Второй сезон даст нам возможность копнуть поглубже в жизни этих интригующих и запутанных семей и показать как можно больше историй аудитории». Дата релиза пока держится в тайне.
Но работа над сериалом уже кипит. Вчера актрисы Зои Кравиц (29) и Шейлин Вудли (26) выложили на своих страничках в Instagram фотографии со съемочной площадки.
все слайды
Зои поделилась снимком в образе ее героини Бонни и написала: «Бонни вернулась #BLL2».
И Шейлин в своем микроблоге тоже прокомментировала: «Джейн вернулась #давайтесделаемэто #BLL2».
Ждем премьеры!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ura-nachalis-semki-vtorogo-sezona-seriala-bolshaya-malenkaya-lozh/
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