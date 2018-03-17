В «Гоголь-центре» пройдёт премия операторского искусства «Белый квадрат»

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 3 апреля. Список номинантов на главный приз уже определён. По итогам первого этапа голосования бороться за победу будут 6 операторов.

Имена оператор не так известны, как имена режиссёров, актёров и продюсеров. Но от их работы многое зависит в конечном результате. Премию «Белый квадрат» очень любят кинематографисты. И вот уже в 14-ый раз коллеги по цеху придут поддержать своих товарищей и порадоваться за победителей.

В этом году в номинацию попали:

— Игорь Клебанов за фильм «Холодное танго»

— Алишео Хамидходжаев за фильм «Аритмия»