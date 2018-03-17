В «Родине» состоится премьера фильма «Голодные сердца»

Картина итальянского режиссёра Саверио Костанцо произвела фурор на Веницианском кинофестивале в 2014 году. Исполнители главных ролей — Адам Драйвер и Альба Рорвахер — получили кубки Вольпи «за лучшую женскую роль» и «за лучшую мужскую роль». Спустя 4 года, 31 марта, в «Родине» пройдёт петербургская премьера «Голодных сердец».

Фильм снят по мотивам романа Марка Францозо «Ребёнок индиго». Сюжет разворачивается вокруг молодой и влюблённой пары — Джуда и Мины. Они неожиданно встречаются друг друга, влюбляются и их роман быстро развивается. Герои женятся и у них рождается сын. Их отношения кажутся идеальными. Но они перестают встречаться с родственниками и друзьями и замыкаются на ребёнке. Мина верит, что их сын особенный и его нужно отгородить ото всех. В какой-то момент Джут понимает, что сына стоит оберегать от матери, чья любовь может нанести ребёнку непоправимы вред.

Семейная драма произвела впечатление на критиков, отметивших, что такого сильного фильма о любви мир ещё не видел.

5 апреля фильм «Голодные сердца» можно посмотреть во всех кинотеатрах страны. Не пропустите!