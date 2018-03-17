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«Крёстный отец 2»
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«Крёстный отец 2» 

Teleprogramma.pro 17 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: драма, криминал
Год: 1974
Режиссёр: Фрэнсис Форд Коппола
Сценарий: Марио Пьюзо, Фрэнсис Форд Коппола
Оператор: Гордон Уиллис
Кто снимался в фильме «Крёстный отец 2»: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Роберт Дювалл, Джон Казале, Ли Страссберг, Майкл В. Гаццо, Талия Шайр, Г. Д. Спрэдлин, Гастоне Москин Сюжет фильма «Крёстный отец 2» Сиквел делится на две части: до и после событий первого фильма, поскольку история детства и юности дона Вито Корлеоне тесно сплетается с историей жизни его наследника Майкла.
Из маленького сицилийского мальчика, семью которого убили, Вито превращается в одного из самых уважаемых мафиози Нью-Йорка, который живет ради того, чтобы отомстить бандитам за убийство его семьи.
Майкл же пытался остаться в стороне от криминальных дел своей семьи и строить честный бизнес, расширить свою бизнес-империю до Лас-Вегаса, Флориды и дореволюционной Кубы. Но возникшие проблемы в семье заставляют его изменить своим принципам. Интересные факты о фильме «Крёстный отец 2»:
Во время подготовки к роли Вито Корлеоне Роберт Де Ниро три месяца учился говорить на сицилийском диалекте, живя при этом на Сицилии. Съемки сиквела были запланированы еще до того как завершилась работа над фильмом «Крёстный отец». Марлон Брандо должен был сняться в эпизодической роли, но он не явился на съемки, что не стало сюрпризом для режиссера Копполы, уже имевшим с актером конфликты на съемках фильма «Апокалипсис сегодня». Сцена была переписана и снята без его участия.
Трейлер фильма «Крёстный отец 2»: https://www.youtube.com/watch?v=QwxQBQDnF3A
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