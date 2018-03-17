«Крёстный отец 2»

Жанр: драма, криминал

Год: 1974

Оператор: Гордон Уиллис

Из маленького сицилийского мальчика, семью которого убили, Вито превращается в одного из самых уважаемых мафиози Нью-Йорка, который живет ради того, чтобы отомстить бандитам за убийство его семьи.

Майкл же пытался остаться в стороне от криминальных дел своей семьи и строить честный бизнес, расширить свою бизнес-империю до Лас-Вегаса, Флориды и дореволюционной Кубы. Но возникшие проблемы в семье заставляют его изменить своим принципам. Интересные факты о фильме «Крёстный отец 2»:

Во время подготовки к роли Вито Корлеоне Роберт Де Ниро три месяца учился говорить на сицилийском диалекте, живя при этом на Сицилии. Съемки сиквела были запланированы еще до того как завершилась работа над фильмом «Крёстный отец». Марлон Брандо должен был сняться в эпизодической роли, но он не явился на съемки, что не стало сюрпризом для режиссера Копполы, уже имевшим с актером конфликты на съемках фильма «Апокалипсис сегодня». Сцена была переписана и снята без его участия.

Трейлер фильма «Крёстный отец 2»: https://www.youtube.com/watch?v=QwxQBQDnF3A