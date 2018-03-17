Жанр: драма
Год: 1978
Страна: СССР
Режиссер: Леонид Менакер
Сценарий: Ирина Велембовская
Оператор: Владимир Ковзель
Кто снимался в фильме «Молодая жена»: Анна Каменкова, Владлен Бирюков, Галина Макарова, Сергей Проханов, Елена Мельникова, Наталья Назарова, Любовь Соколова, Татьяна Горлова, Валентина Владимирова, Анатолий Рудаков Сюжет фильма «Молодая жена» Сирота Маня, живущая с бабушкой, и Володя полюбили друг друга еще в седьмом классе сельской школы. Перед тем как уйти в армию, Володя делает Мане предложение и просит ее руки у бабушки. Однако, вернувшись из армии, Володя привозит в деревню новую подружку, тем самым опозорив Маню перед односельчанами. Назло всем и себе, Маня выходит замуж за вдовца средних лет с маленькой дочкой, живущего в соседней деревне. Жить без любви оказалось очень сложным для молодой девушки. Наперекор мужу она уезжает в город, поступать в техникум. Пройдет время, и Маня, полюбив своего мужа и оценив его надежность, вернется к нему навсегда… Интересные факты о фильме «Молодая жена»:
Сценарий основан на повести Ирины Велембовской «За каменной стеной». Фильм снимался в 1978 году в Люговичах деревне в Алёховщинском сельском поселении Лодейнопольского района Ленинградской области. В 1980 году читателями журнала «Советский экран» картина была признана лучшим фильмом года.
Трейлер фильма «Молодая жена»: https://www.youtube.com/watch?v=2a8oPxVdSKo