«Молодая жена»

Жанр: драма

Год: 1978

Страна: СССР

Сценарий: Ирина Велембовская

Оператор: Владимир Ковзель

Сценарий основан на повести Ирины Велембовской «За каменной стеной». Фильм снимался в 1978 году в Люговичах деревне в Алёховщинском сельском поселении Лодейнопольского района Ленинградской области. В 1980 году читателями журнала «Советский экран» картина была признана лучшим фильмом года.

Трейлер фильма «Молодая жена»: https://www.youtube.com/watch?v=2a8oPxVdSKo