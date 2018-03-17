Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове

О своих планах Бондарчук рассказал в пятницу во время защиты проектов кинокомпаний, которые претендуют на господдержку от Фонда кино.

Рабочее название фильма о Конюхове и его путешествии вокруг света — "Повелитель ветра". Режиссеров выступит сам Бондарчук.

Также было представлено продолжение фильма "Притяжение". Вторая часть должна выйти в прокат в декабре 2019 года. Пока сценарий находится в разработке. Актерская команда первого фильма, по словам режиссера, пополнится суперзвездой, имя которой пока держится в тайне.