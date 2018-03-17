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Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове
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Бондарчук снимет фильм о Федоре Конюхове 

Рамблер 17 часов назад
Фото: Кадр из фильма "9 рота"
Федор Бондарчук собирается снять фильм, посвященный известному путешественнику Федору Конюхову. Кроме того, он намерен пригласить в свой фильм "Притяжение-2" звезду мирового масштаба.
О своих планах Бондарчук рассказал в пятницу во время защиты проектов кинокомпаний, которые претендуют на господдержку от Фонда кино.
Рабочее название фильма о Конюхове и его путешествии вокруг света — "Повелитель ветра". Режиссеров выступит сам Бондарчук.
Также было представлено продолжение фильма "Притяжение". Вторая часть должна выйти в прокат в декабре 2019 года. Пока сценарий находится в разработке. Актерская команда первого фильма, по словам режиссера, пополнится суперзвездой, имя которой пока держится в тайне.
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