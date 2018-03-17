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«Мэри и ведьмин цветок»
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«Мэри и ведьмин цветок» 

Teleprogramma.pro 17 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: аниме, мультфильм, приключения, фэнтези
Страна: Япония
Год: 2017
Режиссёр: Хиромаса Ёнэбаяси
Сценаристы: Рико Сакагути, Хиромаса Ёнэбаяси, Мэри Стюарт
Продюсеры: Ёсиаки Нисимура, Уилл Кларк, Джеффри Уэкслер
Кто озвучивал фильм «Мэри и ведьмин цветок»: Хана Сугисаки, Рюносукэ Камики, Юки Амами, Фумиё Кохината, Хикари Мицусима, Дзиро Сато, Кэнъити Эндо, Эрико Ватанабэ, Синобу Отакэ, Луис Эшборн Серкис
Премьера (Россия): 1 марта 2018 Сюжет фильма «Мэри и ведьмин цветок» Одиннадцатилетняя Мэри проводит скучные летние каникулы у бабушки в деревне. Однажды, гуляя по лесу, девочка находит дивный цветок, который наделяет ее магической силой и уносит в далекую волшебную школу Эндор. Там Директриса мадам Мамблчук принимает Мэри за новую, очень одаренную ученицу и проводит для нее экскурсию по школе. Героине очень нравится новый мир, полный волшебных открытий, но вскоре она понимает, что чудесному месту и всем его обитателям грозит большая опасность. Смелая Мэри вместе с новым другом Питером решает спасти жителей сказочной страны. Для этого им придется летать на метле, переживать рискованные испытания и вступить в схватку с врагами. Только настоящая дружба и вера в свои силы помогут героям в опасном деле. Интересные факты о фильме «Мэри и ведьмин цветок»:
Сюжет картины основан на сказке Мэри Стюарт «Маленькая метла». Визуальные образы картины очень напоминают работы легендарного Хаяо Миядзаки, что не удивительно, ведь режиссер Хиромаса Ёнэбаяси является его учеником. Картина стала первым полнометражным фильмом, выпущенным основанной в 2015 году студией Ponoc. Для Хиромасы Ёнэбаяси лента стала третьей по счету работой, предыдущая картина «Воспоминания Марни» была номинирован на премию «Оскар» в 2016 году.
Трейлер фильма «Мэри и ведьмин цветок»: https://www.youtube.com/watch?v=ruL1QUHwEsc
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