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Сеть пиццерий предложила актрисе десерт за молчание о сексуальном домогательстве курьера
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Сеть пиццерий предложила актрисе десерт за молчание о сексуальном домогательстве курьера 

Eva.ru 17 часов назад
Фото: Eva.ru
Сексуальные скандалы в Америке продолжают набирать обороты. На днях выяснилось, что актриса фильмов для взрослых Кристина Цинн тоже стала жертвой домогательств со стороны курьера, доставившего ей пиццу.
Кажется, что в Голливуде с каждым новым днем выясняется все больше скрываемой ранее информации о недопустимом поведении в отношении женщин. Но если первыми вслух заговорили о том, о чем было стыдно упоминать раньше, звезды мирового кинематографа, то теперь к ним, похоже, присоединятся и другие актрисы, несколько иного жанра.
Так, на днях все западные СМИ облетела новость о сексуальном домогательстве, которое пережила актриса фильмов для взрослых Кристина Цинн. Дело в том, что девушка заказала пиццу, а курьер, привозивший ее, воспользовался впоследствии оставшимся у него номером ее мобильного и настойчиво предлагал ей вступить с ним в интимную связь за 200 долларов.
По заявлениям Кристины, она никак не провоцировала мужчину на подобные действия. Однако когда актриса обратилась с жалобой в компанию, где работал злоумышленник, ей вежливо предложили покрыть чек и привезти десерт в качестве компенсации за моральный ущерб. Своим возмущением актриса поделилась в социальных сетях. Но и там не все оказались готовы понять ее возмущение.
«Так она по сути этим и зарабатывает. Только на камеру. В чем проблема то?» «Тоже мне Красотка! Не готова она была… Уже б молчала» «Бедная. Это наверно ужасно стыдно, когда тебя узнают в обычной жизни после таких ролей» «От души посмеялся! Порноактриса пожаловалась на домогательство» «Кошмар! Может дело даже не в ее профессии, а в самом курьере! Может он всех клиентов так атакует звонками» «Поделом ей! Сама виновата!» Напомним, что в конце 2017 года Голливуд потрясло сразу несколько крупных скандалов, связанных с сексуальными домогательствами в отношении актрис.
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