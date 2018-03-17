«Властелин колец» обойдётся Amazon в $500 млн

Amazon Studios готова потратить более $500 миллионов на производство двух сезонов шоу по "Властелину колец".

При этом компания только за права на создание сериала заплатила $250 миллионов.

Сериал будет транслироваться на специальной платформе Prime Video. Ее флагманом сейчас является «Человек в высоком замке», который за два сезона смог привлечь 8 миллионов зрителей и увеличил число подписчиков на 1,15 млн человек.

От экранизации саги Толкина Amazon ожидают втрое больших результатов.

Действие будет разворачиваться до событий основной трилогии. Более того, контракт с WB и наследниками Толкина дает возможность компании запустить различные спин-оффы.

Впрочем, пока проект находится в начальной стадии, и никаких подробностей о вероятных исполнителях, режиссерах и дате выхода пока нет.