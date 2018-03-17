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«Властелин колец» обойдётся Amazon в $500 млн
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«Властелин колец» обойдётся Amazon в $500 млн 

Рамблер 16 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Amazon Studios готова потратить более $500 миллионов на производство двух сезонов шоу по "Властелину колец".
При этом компания только за права на создание сериала заплатила $250 миллионов.
Сериал будет транслироваться на специальной платформе Prime Video. Ее флагманом сейчас является «Человек в высоком замке», который за два сезона смог привлечь 8 миллионов зрителей и увеличил число подписчиков на 1,15 млн человек.
От экранизации саги Толкина Amazon ожидают втрое больших результатов.
Действие будет разворачиваться до событий основной трилогии. Более того, контракт с WB и наследниками Толкина дает возможность компании запустить различные спин-оффы.
Впрочем, пока проект находится в начальной стадии, и никаких подробностей о вероятных исполнителях, режиссерах и дате выхода пока нет.
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