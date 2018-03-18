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«Пенсионеру» Хью Джекману нашли замену
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«Пенсионеру» Хью Джекману нашли замену 

7 Дней 11 часов назад
Фото: 7 Дней
Поклонники знаменитого героя франшизы «Люди Иск» по имени Росомаха могут быть довольны. Нашелся актер, который заменит ушедшего в «отставку» Хью Джекмана. По всей видимости, им станет сын «живой легенды» Голливуда — Клинта Иствуда — Скотт.
«Я обожаю Росомаху! Этот один из моих самых любимых кино персонажей всех времен и народов. Он может быть очень плохим парнем, он совершенно непредсказуем. Он не играет «по правилам» и в любой момент готов «взорваться». Это как раз такой герой, каких я люблю играть!» — заявил недавно Иствуд-младший.
При этом представитель киностудии Дисней, в свою очередь, подтвердил, что идет работа над проектом, который будет представлять собой «встречу героев „Мстителей“ и „Людей Икс“. И Росомаха станет в нем одним из главных героев. Правда пока этот проект находится еще на очень ранней стадии развития, так что до подписания контрактов с актерами пока что еще далеко.
Что же касается Скотта Иствуда, то он к своим 32-м годам сумел доказать, что он не только сын знаменитости, но и хороший актер. Скотт снялся вполне успешно уже в трех с лишним десятках фильмов, включая „Форсаж-8“ и „Отряд самоубийц“. К тому же, по мнению многочисленных фанаток Иствуда-младшего, Скотт обладает подходящей для этого героя „брутальной“ внешностью и отменной физической формой.
Напомним: прежний исполнитель роли Росомахи — Джекман играл этого персонажа на протяжении целых 17 лет. За это время он успел сняться в 7 фильмах о „когтистом“ герое. О своей „отставке“ Хью Джекман заявил еще в 2015-м. Тогда он сообщил, что фильм „Логан: Росомаха“, вышедший на экраны в прошлом году, станет его последним появлением в этой роли. „Я пришел к выводу, что для меня настало время расстаться с Росомахой!“ — признался он тогда.
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