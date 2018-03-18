Новые «Мстители» установили первый рекорд

Всего за шесть часов фильм «Мстители: Война бесконечности» установил новый рекорд по скорости продажи билетов в кинотеатры. Соответствующую информацию можно узнать на сервисе Fandango.

Предыдущим лидером стала кинолента «Черная пантера» из той же франшизы. За 24 часа она обошла «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» киностудии киностудии DC Entertainment.

Добавим, согласно опросу пользователей сервиса Fandango, 97% респондентов изъявили желание увидеть всех героев вселенной Marvel в одном фильме, а 94% пожелали посмотреть первую встречу персонажей и их взаимодействие.

В США премьера «Мстителей» состоится 27 апреля, а в России премьерные показы пройдут 3 мая.