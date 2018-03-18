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Режиссеры начали кастинг в массовку «Игры Кастинг в массовку „Игры Престолов“
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Кастинг в массовку «Игры Престолов» 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Напоследок фанатов Игры Престолов ждёт приятный сюрприз. Восьмой сезон наконец поставит поставит точку в нашумевшей истории. Но главное — другое! Несмотря на то, что съёмки уже активно ведутся, актёрский состав готовится к расширению. Сейчас создатели сериала как раз проводят кастинг.
Один из новых персонажей— молодая мамочка не больше лет. У неё толком нет денег, поэтому, как выжить ребёнку и ей самой-её главная проблема. При поиске героини создали смотрят не только на внешность, профессиональные способности, но и умеет ли она импровизировать. Зачем это нужно, пока остается в секрете.
Для роли ребёнка молодой мамы ищут идентичных девочек-близнецов. О ребёнке мы услышим не раз, но увидим только лишь в одном эпизоде. Поэтому у близнецов будет всего четыре съёмочных дня.
Вот они, новые лица любимого сериала-Мама и её ребёнок, а точнее два. Но у создателей Игры Престолов нет жёстких критериев для будущих персонажей.
Какими они будут и где их можно найти, никто пока ответить не может. Поэтому это сюрприз не только для зрителей, но и для тех, кто по ту сторону экрана.
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