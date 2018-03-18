Съемки сольного фильма о Бэтмене запланированы на 2019 год

Если производство картины начнется в 2019 году, то, вероятно, на большие экраны кинотеатров она выйдет в 2020 году, и тут стоит вспомнить о том, что ранее Warner Bros. сообщила, что в 2020 году будет несколько премьер.