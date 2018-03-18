Как живут и чем занимаются актеры сериала «Реальные пацаны»

В марте на телеканале «ТНТ» вышел новый сезон сериала «Реальные пацаны». За 8 лет существования картины ее герои очень полюбились телезрителям, и миллионы людей ежедневно переживают с ними все радости и горе. Но как на самом деле живут актеры сериала? Чем они занимаются и как складывается их судьба?

Николай Наумов 36-летний актер Николай Наумов в реальной жизни очень ответственный молодой человек. У артиста есть любимая супруга Альбина. Пара воспитывает троих детей — двух сыновей и дочку. Семья живет в Перми. Актер активно принимает участие в гастролях и ездит с выступлениями по всей России. В одном из интервью Николай признался, что чем-то похож на своего героя Коляна. Он вырос в таком же «неблагополучном» районе и общался с подобными людьми. Единственное различие Николая от Коляна — это то, что актер считает себя интеллигентным человеком. Хотя готов подписаться практически под любым поступком своего героя. Артист любит путешествовать и увлекается сноубордом.

Антон Богданов После съемок первого сезона «Реальных пацанов» Антону Богданову предложили роли в фильмах «Джентельмены, удачи!», «Ёлки-3» и «Ёлки 1914». К сожалению, в личной жизни актера не все гладко: в 2014 году супруга Богданова Полина ушла к его коллеге по съемочной площадке — Станиславу Тляшеву , который играет Эдика в «Реальных пацанах». Примечательно, что мужчины дружили. От брака у Антона остался сын. В свободное время актер катается на сноуборде и подрабатывает ди-джеем в ночных клубах. Живет в Перми.

Владимир Селиванов Владимир Селиванов — счастливый муж и отец очаровательной малышки. Съемки в сериале «Реальные пацаны» раскрыли в нем музыкальный талант. Молодой человек занимается написанием песен и пишет сценарии для своих клипов. Кстати, песню, которая звучит на заставке сериала, написал именно Селиванов.

Станислав Тляшев Мало кто знает, что Станислав Тляшев — не только талантливый актер, но и прекрасный продюсер и сценарист. В 2011 году артист стал сценаристом сериала «Восьмидесятые». Кроме того, сейчас он работает над проектами телеканала «ТНТ». Станислав живет в Москве c бывшей женой своего друга Владимира Селиванова. После того, как жена Владимира ушла к нему, молодые люди больше не общаются.

Зоя Бербер Именно на съемках «Реальных пацанов» актриса Зоя Бербер познакомилась со своим будущим супругом — сценаристом Александром Синегузовым. В 2015 году у пары родилась дочь. О главной роли в «Реальных пацанах» студентка Бербер даже не мечтала. Она пришла на кастинг вместе со своими однокурсниками, но слов ей не досталось. Девушка уже хотела уйти, но продюсер сериала Жанна Кадникова остановила ее и предложила роль Леры. Сейчас актриса служит в Московском Губернском театра под руководством Сергея Безрукова.